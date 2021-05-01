В Волгоградской области объявили траур из-за гибели детей в ДТП

3 мая станет траурным днем в Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Оперативное совещание губернатора области началось с минуты молчания. В администрации создали оперативный штаб для координации работы всех служб.

В Ставропольском крае в аварию попал автобус, перевозивший команду юных баскетболисток из Волгограда. Пять девочек погибли.

Из числа пострадавших три жителя Волгоградской области, в том числе один ребенок, госпитализированы в Грачевскую ЦРБ Ставропольского края. Их жизни вне опасности.

Восемь детей и один взрослый эвакуированы в город. Три девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, две - в тяжелом, еще три - в состоянии средней степени тяжести. Сопровождающий находится в удовлетворительном состоянии и проходит амбулаторное лечение.

Проводятся постоянные консультации с Министерством здравоохранения Российской Федерации и ведущими специалистами профильных клиник. В случае необходимости школьницы отправят московские клиники. Всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь в соответствии с тяжестью травм.

Родителей на 40-местном автобусе в сопровождении ГИБДД доставили в Ставропольский край. С ними работают психологи.

Власти откажут единовременную материальную помощь: семьям погибших - по миллиону рублей, родителям пострадавших детей - по 200 тысяч. Тем, чьи дети получили более тяжелые травмы, дополнительно перечислят еще по 200 тысяч рублей. Мэрии Волгограда поручили предусмотреть дополнительные меры поддержки семьям.

Областные и городские чиновники проведут проверку законности организации выезда детей на соревнования.