На Ставрополье шестеро детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП

Врачи оценивают состояние трех пациенток, попавших в крупное ДТП в Грачевском городском округе Ставрополья, как крайне тяжелое, трех - как тяжелое. Еще у двух девочек состояние средней тяжести. Об этом сообщил журналистам главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог региона Михаил Анненков.

Девочки переведены в медучреждения краевого центра. Еще одна пострадавшая находилась под наблюдением врачей на амбулаторном лечении в Грачевской больнице, у нее нет травм и специализированная медицинская помощь ей не потребовалась.

Страшное ДТП, в котором погибли пятеро детей и девятеро пострадали, произошло вчера на автодороге Р-216. В микроавтобусе из Волгограда в Черкесск ехали девочки-баскетболистки. Согласно предварительным данным ГУ МВД РФ по краю, неудачный маневр легкового автомобиля, пошедшего на обгон, привел к тому, что впереди идущему КамАЗу пришлось резко тормозить. Большегруз опрокинулся и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом.

Возбуждено два уголовных дела - по статьям УК РФ "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".