В ГИБДД назвали причину ДТП с погибшими детьми на Ставрополье

Перевернувшийся большегруз мог стать причиной ДТП с участием детей, которое произошло в Ставропольском крае. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В правоохранительном ведомстве заявили, что по предварительным данным, грузовик во время маневра опрокинулся на микроавтобус с детьми. Напомним, в результате аварии скончались пятеро детей. Еще одного ребенка удалось реанимировать.

Инцидент произошел возле населенного пункта Ямки, на дороге из Ставрополя в Светлоград днем в пятницу. В момент происшествия в микроавтобусе, который ехал из Волгограда в Черкесск, находились 14 детей.

В свою очередь, в волгоградском управлении МЧС России открыли горячую линию по номерам 88-442-23-02-73, 88-442-23-02-82.