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01.05.2021 00:07
Рубрика: Происшествия

Губернатор Ставрополья: В ДТП погибли пять детей и девять пострадали

Текст: Александр Ершов
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Глава Ставрополья Владимир Владимиров, побывавший в пятницу вечером на месте ДТП с пассажирским микроавтобусом, сообщил, что в этой аварии погибли пять и пострадали еще девять детей.

Фото: РИА Новости
Семьи пострадавших в аварии доставят из Волгограда на Ставрополье

"Выезжал на место аварии в Грачевском округе, в которой погибли 5 и пострадали 9 детей, - написал он на своей странице в Instagram. - Сейчас самое важное - спасти жизни и здоровье пострадавших. На месте обсудили необходимые для этого меры".

Губернатор, отметил, что врачи сработали быстро. На данный момент уже восемь человек переведены в медучреждения Ставрополя, где им оказывается специализированная помощь. Все необходимое для этого есть.

По словам Владимирова, в Грачевской больнице осталась одна девочка, причем ее состояние не вызывает опасений: ребенок скоро будет выписан.

"Мы взаимодействуем по всем вопросам с правительством Волгоградской области, откуда шел автобус, - подчеркнул глава края. - В Ставрополе готовы принять и разместить родителей, которые приедут из Волгограда. Ситуацию держу на контроле".

Напомним, ДТП произошло сегодня в Грачевском городском округе на 535-м километре автодороги Р-216, соединяющей Ставрополь и Светлоград. Как рассказали в управлении ГИБДД по краю, здесь столкнулись КамАЗ и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились девочки-баскетболистки, ехавшие вместе с сопровождающими из Волгограда в Черкесск.

По предварительной информации ГУ МВД России по Ставропольскому краю, легковой автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовиком. В результате торможения большегруз опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом.

В Ставропольском крае по факту ДТП с участием микроавтобуса с детьми завели уголовное дело.

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