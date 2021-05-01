В "Сириусе" предложили рецепт лекарства от болезни Альцгеймера

В Научно-технологическом университете "Сириус" завершился III ежегодный саммит молодых ученых и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки", в котором участвовали около тысячи студентов, аспирантов, ученых, представителей исследовательских центров, университетов и ведущих российских высокотехнологичных компаний со всей страны.

Всего на "Большие вызовы" из 42 регионов приехали 443 студента, которые развивали собственные проекты по трем направлениям: генетика и наука о жизни, информационные технологии и искусственный интеллект, когнитивные исследования.

В итоге победителями стали девять студентов из Москвы, Новосибирска, Самарской области и Приморского края.

- Наши выпускники фактически готовые руководители проектных команд, - рассказал ректор Университета "Сириус" Роман Иванов. - Мы рекомендовали им собирать портфолио из тех успешных проектов, которые они реализовали, и обсуждать их во время собеседования при приеме на работу. Это реально добавит им преимущество.

Одной их победительниц стала Мария Скрипка из Московского физико-технического института. Она представила проект, связанный с потенциальным лечением болезни Альцгеймера, от которой Мария нашла лекарство, правда, пока только в теории, но победа в конкурсе "Большие вызовы" позволит ей пойти дальше и глубже провести исследование.

- Пока я провела исследование на клеточном уровне, но в будущем смогу испытать новое лекарство на животных, - объяснила она. - Я занимаюсь наукой со второго курса, потому что это интересно, и я могу проявить себя. "Большие вызовы" предоставили мне новые знакомства и связи, я смогла воочию увидеть известных ученых.

Другая финалистка Юлия Агафонова из Самарского государственного медицинского университета занимается изучением злокачественных образований для достоверной постановки диагноза.

- Я отправила свой проект на суд жюри буквально в последний день и не ожидала, что буду выступать, - призналась она. - Сначала мне просто захотелось побывать в Сочи и узнать, что здесь интересного. В будущем я вижу себя не столько в науке и исследованиях, сколько в бизнесе, связанном с медицинской диагностикой, и промышленной разработке. Саммит мне очень помог на пути к моей профессиональной цели.

По словам руководителя направления "Прикладная когнитивная психология и нейронаука" Юлии Ковас, все студенты оказались очень мотивированы и подготовлены, прекрасно выступили с интересными проектами, которые нужно совершенствовать, и ребята получили обратную связь от экспертов, что даст им опыт становления как будущих ученых.

- Федеральная территория - это место для общения и развития, открытая среда для молодежи, резидентов и партнеров, инвесторов, которые по стандартам, сформированным в "Сириусе", смогут реализовывать здесь свои перспективные проекты, - отметила руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. - А дальше распространять их на все субъекты Российской Федерации. Мы хотим стать тем градообразующим предприятием, которое соединит все направления, чтобы обеспечить доступность и создать равную среду для жителей "Сириуса" и всех россиян.