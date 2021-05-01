В Кургане локализовали пожар в частном секторе

Пожар в частном секторе Кургана локализован в 15.50.

Напомним, сегодня днем тут занялись семь домов и надворные постройки сразу на нескольких улицах - Кошевого, Космодемьянской, Земнухова и в переулке Зайковский. Площадь возгорания составила 1700 квадратных метров. Никто в результате ЧП не пострадал.

На месте работают сотрудники МЧС, медики. С погорельцами разговаривают специалисты из соцзащиты и психологи.

Причины пожара устанавливаются, но по одной из версий он начался из-за неосторожного обращения с огнем и загоревшегося камыша.

"Информация уточняется, но предварительно известно, что среди погорельцев - три семьи с детьми, они будут жить у родственников. Семьи на учете в органах профилактики не состоят. Также на данный момент жилье нужно одной семье из двух человек", - передает пресс-служба курганского правительства.

Пункт временного размещения развернули в пятой школе, там 65 мест.