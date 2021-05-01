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1 мая 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 29 апреля 2021 года № 279 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 06.04.2021) следующее изменение:

в абзаце седьмом пункта 4 слова "младше 18 лет и" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30.04.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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