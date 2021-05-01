Топ-5 неочевидных ситуаций, при которых водитель может получить штраф

Далеко не все действия, к которым привыкли многие водители, могут считаться законными с точки зрения ПДД. Есть нарушения, штрафы за которые удивят даже опытных автомобилистов, не говоря уж о новичках.

Левый поворотник и выезд на кольцо

При выезде на круговое движение можно четко отследить бывалых водителей и новичков. Первые зачастую включают лишь левый проводник. Вторые - только что сдавшие теоретический экзамен - твердо знают последовательность, требуемую ПДД. При выезде на кольцо водитель должен сначала включить правый поворотник и только потом левый. Находясь на кольце водителю нужно обозначить свое намерение уйти на ближайший съезд. Опять же - при помощи поворотника, на этот раз - правого.

Можно ли за нарушение последовательности получить штраф? На практике такое бывает довольно редко. Но теоретически - да. Есть часть 1 статьи 12.14 КоАП, касающаяся невыполнения ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. Санкция - предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Гаджеты на лобовом стекле

Неправильно установленные видеорегистраторы, навигаторы и антирадары могут стать поводом для отказа в техосмотре. Реже - причиной штрафа. Здесь вопрос стоит больше в принципиальности сотрудников ГИБДД, остановивших водителя для проверки. Но тем не менее, такие штрафы имеют место быть.

Любые устройства на лобовом стекле с точки зрения законодательства снижают обзор водителя. В пункте 7.3 ПДД говорится об установленных дополнительных предметах и нанесенных покрытиях, ограничивающих видимость с места водителя. При их наличии эксплуатация автомобиля не допускается. Любой гаджет на присоске, прилепленный на лобовое стекло, подпадает под эту категорию.

За нарушение можно получить штраф по статье 12.5 КоАП - управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация запрещена. Это 500 рублей.

Штраф за забывчивость

На уплату штрафа за нарушение ПДД отводится 60 дней. И если скидка в 50 процентов на ранее погашение, то есть и санкция за просрочку. По части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата штрафа в срок, предусмотренный законодательством, штрафуется двукратным размером суммы неуплаченного штрафа, минимум - 1000 рублей. Возможен также административный арест или обязательные работы на срок до 50 часов.

Слишком маленькая скорость движения

Чаще всего в России штрафуют за превышение скорости. Однако есть шанс получить наказание за слишком медленную езду. Больше других рискуют старые автомобили, которые не имеют специального знака "тихоходное транспортное средство", не являются спецтехникой, но поток заметно тормозят. Есть даже знак 4.б - "Ограничение минимальной скорости". Его ставят на автомагистралях, чаще всего порог начинается от 50 км/ч. Нарушителя могут оштрафовать на 500 рублей.

Парковка на газоне, не похожем на газон

Если со стоянкой на тротуаре все очевидно, то с газоном ситуация куда сложнее. Во-первых, самого понятия "газон" в федеральных законах и ПДД нет, чем пользуются граждане, пытающиеся оспорить штрафы. Но зато есть ГОСТ №28329-89 "Озеленение городов", а также региональные документы, на которые обычно ссылаются представители ГИБДД. В разных субъектах РФ штрафы за парковку на газоне разные, самые высокие - в Москве.

В России газоны не всегда напоминают альпийские лужайки, поэтому водитель может не сразу разобраться, куда он ставит свою машину. Для того, чтобы регламентировать зоны зеленых насаждений, в столице и ряде регионов есть специальные схемы, утвержденные муниципалитетом, на которых четко указано, что является газоном, а что - нет.

Как определить, является ли желаемый участок для парковки газоном? Ориентируйтесь на наличие бордюра. Если для стоянки придется залезать на него, есть риск нарваться на штраф. Если есть сомнение, газон перед вами или нет, лучше не паркуйтесь на этом участке.