В Большом зале консерватории открылся конкурс Дениса Мацуева

Открытие III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (художественный руководитель Денис Мацуев) по традиции прошло в Большом зале консерватории. Эта традиция важна, поскольку именно в этом зале многие годы проходят годы состязания пианистов конкурса Чайковского. Теперь здесь дебютируют еще более молодые музыканты - участники, Grand Piano, которым по регламенту должны быть от 10 до 16 лет.

В этом году, правда, среди отобранных членами жюри из 200 пианистов (почти из 30 стран) пятнадцати участников Grand Piano, есть и семнадцатилетние: те, кто не смогли в прошлом году сыграть на конкурсе, отложенном из-за пандемии.

Между тем, в концерте-открытии в Большом зале консерватории выступила обладательница Гран-при прошлого Grand Piano Александра Довгань. Три года назад она была самой юной участницей, ей было 10 лет, и она покорила всех своими взвешенными, безупречными трактовками (класс Миры Марченко, ЦМШ) сочинений, в том числе - в ансамбле с оркестром в Концерте Мендельсона. На концерте-открытии в этом году она исполнила шопеновские сочинения: Andante spianato и Большой блестящий полонез для фортепиано с оркестром. К слову, постоянным партнером юных музыкантов на конкурсе выступает Госоркестр имени Е.Ф. Светланова. За пультом - постоянный маэстро Grand Piano Александр Сладковский, глава Госоркестра Татарстана. Но в прошлый раз к пульту выходил и Валерий Гергиев. А на этот раз во втором туре будет дирижировать Александр Ткаченко. В программах конкурсантов - концерты Листа, Брамса, Грига, Сен-Санса, Шопена, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Концертштюк Вебера: практически - антология великих фортепианных концертов. Госоркестру предстоит немало сложных ансамблей с юными конкурсантами, многие из которых будут выступать с симфоническим оркестром на сцене впервые.

На открытии Госоркестр исполнил симфонические партитуры под управлением Сладковского: "Праздничную увертюру" Шостаковича, прозвучавшую с яростным энтузиазмом и тем грандиозным масштабом, который можно было бы охарактеризовать бодрыми словами - "чтоб сказку сделать былью" (из "Марша авиаторов"). Также был исполнен героический "Славянский марш" Чайковского с сербскими мотивами (сам Чайковский его назвал "Сербо-русским маршем"), посвященный борьбе славян с турками в 1876-77 годах. У Сладковского этот "Марш" звучал с открытой мощной энергией, героически-батальным пафосом, с огромным оркестровым объемом, превращавшим этот марш в победительный апофеоз.

Финалом же концерта стало выступление Мацуева, который традиционно выходит на сцену с юными пианистами на открытии и закрытии конкурса. Он исполнил Второй фортепианный концерт Родиона Щедрина, когда-то вызывавший яростную "идеологическую" дискуссию смелым коллажем додекафонной техники и джаза. Для исполнительского стиля Мацуева - это идеальная партитура, все три части которой (Диалоги, Импровизации и Контрасты) прозвучали актуально и восхитительно в техническом воплощении: напряженный "интеллектуальный" диалог с крупной артикуляцией звука и жестким контролем ритма в первой части, в скерцо - безостановочный, неукротимый бег рояля с таким же стремительным соло трубы, где Мацуев был полностью в своей импровизационной и виртуозной стихии, в третьей части - строгий "хорал" рояля перешел у него во впечатляющую джазовую фактуру, в стальной каркас темпа, ритма, пассажей, какого-то инфернального и колоссального технического потока пассажей и аккордов, оборвавшегося внезапно на вершине кульминации. Это был новый триумф партитуры Щедрина, которой, кстати, в этом году исполнилось 55 лет. Сам Родион Щедрин присутствовал на концерте и вышел в финале на сцену под овации зала.

Прямая речь

Денис Мацуев, пианист

- Я никогда не забываю это великое произведение, которое было написано в 1966 году и посвящено Майе Михайловне Плисецкой. Трудно передать словами, что чувствуешь, когда играешь и знаешь, что Родион Константинович находится в зале. Его ремарки, его финальные штрихи, которые он подсказывает на репетиции, вообще, общение с ним - это огромное счастье. В нем удивительное сочетание интеллигентности, юмора, и всегда у меня ощущение, что общаешься с живым классиком. Родион Константинович прекрасно знает про наш конкурс Grand Piano, он знает наших лауреатов, следит за ними. Он абсолютно молодой душой, гениальный человек, полный энергии.

Между тем

В эти дни проходят прослушивания 1 и 2 туров конкурса, посмотреть которые в онлайн-режиме и трансляции можно на сайте конкурса, на канале Medici TV, на сайте Московской филармонии и в ее официальной группе в ВКонтакте.