В России заработала новая формула для расчета цены на бензин

С 1 мая заработала скорректированная формула демпфирующего механизма, сдерживающего рост цен на бензин. Изменения увеличат размер выплат нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Новые параметры в формуле демпфирующего механизма обратного акциза на нефть приведут к увеличению размера компенсации бюджетных средств в адрес НПЗ, сообщили в Минэнерго России.

Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на топливо, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов, когда работа на внутренний рынок выгоднее.

С 1 мая базовая цена бензина, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, снижается на 4 тыс. рублей до 52,3 тыс. рублей за тонну. Для дизельного топлива базовая цена в 2021 году сохранится на уровне 50,7 рублей за тонну.

По оценкам экспертов, обновленная формула демпфера соответствует фактическим рыночным котировкам. С начала ее работы можно ожидать стабилизации цен на АЗС.

Увеличение выплат отразится на расходах федерального бюджета. Нагрузка на него возрастет по оценке Минфина на 350 млрд рублей в 2021-2023 году. Половина будет компенсирована за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть.

Демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его эффективной работе, рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет.