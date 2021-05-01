В Сбербанке прокомментировали новый вид телефонного мошенничества

Новый вид телефонного мошенничества, когда под предлогом отключения России от международной системы SWIFT у пользователей узнают номера и коды проверки банковских карт - это разновидность схемы с использованием методов социальной инженерии, сказали в Сбербанке газете "Известия".

В Сбербанке порекомендовали своим клиентам быть бдительными и не говорить никому пин-коды карт, а также пароли и коды из СМС, отметив, что злоумышленники быстро адаптируются под актуальную новостную повестку.

Ранее стало известно, что мошенники обзванивают клиентов банков и под предлогом отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, узнают номера банковских карт и секретные кода CVC. Жертве обещают, что после этого должна прийти СМС с оповещением, что карта не будет заблокирована после отключения от SWIFT, код из которого просят назвать по телефону.

Отключить Россию от SWIFT предложили в Европарламенте. Соответствующая резолюция была принята в конце апреля. Она носит рекомендательный характер, поскольку у Европарламента нет полномочий требовать, прекращения работы SWIFT в какой-либо стране.

Сообщения о звонках мошенников появились в соцсетях почти сразу после принятия резолюции Европарламента.