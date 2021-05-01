Власти Киргизии заявляют о новом обострении на таджикско-киргизской границе

Информацию об очередном инциденте сегодня 1 мая 2021 года распространила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По информации ведомства, в местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии. Власти в экстренном порядке начали эвакуацию мирных жителей.

В тоже время министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев сообщил о том, что скончались еще двое раненых.

- Одного имама везут с огнестрельным ранением. Сказать, сколько точно человек пострадали, я пока сказать не могу. Сейчас мы находимся на границе, в селе Кулунду, оказываем медицинскую помощь. Все данные о пострадавших передаются в штаб. Лейлекский район оказался практически отрезанным от Баткенской области. На место инцидента нас перекинули авиацией, - рассказал Алымкадыр Бейшеналиев.

В посольстве Республики Таджикистан в Киргизии пояснили, что не владеют информацией об обострении ситуации на киргизско-таджикской границе. Вместе с тем сообщили, что сегодня должны начаться переговоры по делимитации и демаркации границы между двумя государствами.

Между тем на официальном сайте министерства иностранных дел Таджикистана размещено совместное заявление руководителей органов национальной безопасности двух стран.

"30 апреля 2021 года в нейтральной территории между КПП "Гулистон" и КПП "Кызыл-Бел" состоялась встреча рабочих групп под руководством Председателя ГКНБ Республики Таджикистан Ятимова С.С. и Председателя ГКНБ Киргизской Республики Ташиева К.К., в ходе которой обсуждены вопросы по стабилизации обстановки в приграничных территориях обеих республик.

Встреча прошла в духе взаимопонимания и добрососедских отношений. Стороны изъявили желание и готовность решить все вопросы путем переговоров.

В результате стороны пришли к согласию с 13:00 по местному времени, 30 апреля 2021 года начать обоюдный отвод всех видов войск и военной техники с приграничных территорий Республики Таджикистан и Киргизской Республики к местам постоянной дислокации, открыть дороги и обеспечить беспрепятственное передвижение граждан. Под руководством командующих пограничных войск Республики Таджикистан и Кыргызской Республики созданы рабочие группы для обеспечения реализации достигнутых договоренностей.

"Решено, 01 мая сего года на территории Баткенской области Киргизской Республики провести очередную встречу межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - говорится в документе.