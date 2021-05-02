Бориса Джонсона обвинили в неоправданных расходах

Джонсон неоднократно сталкивался с различными проблемами во время своего премьерства: оплошностями и казусами на публике, например, когда в прошлом году во время отпуска в Шотландии без спроса разбил палатку на частной территории местного фермера в его отсутствие. Его упрекали в затягивании Brexit и неспособности заключить выгодную для Лондона торговую сделку с ЕС, он сталкивался с разоблачениями его супружеской измены, но откровение о том, что он и его невеста, Кэрри Саймондс, щедро потратились на ремонт своей резиденции, оплатив услуги дизайнера, который работает на королевскую семью, переполнило чашу терпения ряда политиков и общественности.

Один из лидеров кампании 2016 года по выходу из Европейского союза, Джонсон борется с потоком обвинений как в отношении своих расходов, так и в отношении методов управления кабинетом министров, которые, по словам оппонентов, показывают, что он непригоден для этой должности, сообщает Reuters. Джонсон неоднократно заявлял, что сам оплатил ремонт своей квартиры на Даунинг-стрит, но избирательная комиссия страны заявила, что у нее есть основания подозревать, что при финансировании работ Джонсоном было совершено должностное преступление.

The Sunday Times сообщила, что общая стоимость работ составила около 200 тысяч фунтов стерлингов (276 тысяч долларов), а один счет был оплачен донором Консервативной партии напрямую и о нем не было заявлено в налоговые органы. Газета также сообщила, что донора Консервативной партии попросили оплатить услуги няни для маленького сына Джонсона Уилфреда. Судя по всему, такая настойчивая просьба пришлась не по душе спонсору тори. "Я не против платить за листовки в предвыборной кампании, но меня возмущает то, что меня просят заплатить, чтобы буквально вытереть задницу младенца премьер-министра", - сказал неназванный донор. В офисе Джонсона на Даунинг-стрит предпочли не просто скрыть эту информацию, а фактически солгать избирателям. "Премьер-министр покрыл расходы на все услуги по уходу за детьми", - говорится в релизе канцелярии британского премьера.

Перед местными выборами, которые состоятся в ближайший четверг на большей части Альбиона, опросы общественного мнения показывают, что рейтинги Джонсона значительно упали. Его партии также грозят дополнительные выборы в парламент в Хартлпуле на севере Англии, которые оппозиционная Лейбористская партия контролировала на протяжении десятилетий.