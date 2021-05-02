Эксперт оценил риски продолжения роста цен на бензин

Возможное ограничение экспорта бензина из России является скорее сигналом для производящих компаний, что правительство готово пойти на крайние меры ради сдерживания роста цен на автозаправках, нежели реальной угрозой. Цены на АЗС уже стабилизируются.

По данным Росстата, стоимость бензина в рознице уже вторую неделю демонстрирует минимальный рост, изменившись в среднем всего на 3 копейки. Ранее еженедельный рост составлял более 10 копеек.

Правовая база для временного запрета на экспорт бензина подготовлена на крайний случай, считает аналитик "Финам" Сергей Кауфман. К сегодняшнему дню правительство снизило индикативную цену в формуле демпфера, что повысит выплаты нефтяникам при высоких ценах на нефтепродукты на экспортных рынках. Кроме того, в России были повышены запасы топлива, а цены на нефть, делавшие экспорт нефтепродуктов столь привлекательным, приостановили рост, пояснил эксперт.

Накопленные запасы бензина оцениваются в 1,72 млн тонн, количество более чем достаточное для недопущения дефицита на внутреннем рынке. Для сравнения, за весь 2020 год в России было произведено 38,4 млн тонн бензина. На экспорт из них было отправлено - 5,82 млн тонн, то есть около 15% от общего объема. Причем несколько крупнейших отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), например, в Ленинградской, Рязанской и Нижегородской области, в значительной степени ориентированы на поставки за границу, и их экспорт никак не мог в этом году повлиять на насыщение внутреннего рынка топливом.

Скорее речь идет о совокупности факторов, которые привели к подорожанию - рост нефтяных котировок, ослабление рубля, увеличение налогов для нефтяных компаний и недостаточности компенсаций по демпферу. Временный дефицит топлива был замечен только на Дальнем Востоке из-за ремонта на НПЗ, в остальных регионах ценники на АЗС просто росли, без видимого превышения спроса над предложением.

Учитывая накопленные запасы и изменение параметров демпфирующего механизма с 1 мая этого года, у правительства есть все шансы добиться не только остановки роста и стабилизации цен на бензин, но даже некоторого их снижения.

На этом фоне не остается причин для роста цен на бензин выше уровня инфляции - слишком много механизмов задействовано, чтобы не допустить этого, считает Кауфман.Запрет экспорта маловероятен еще из-за того, что многие отечественные НПЗ имеют контракты с иностранными компаниями на поставки топлива. Даже как временная мера, запрет приведет к снижению доверия к российским поставщикам и необходимости выплаты неустоек за срыв отгрузок.