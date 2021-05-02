Эксперт оценил риски продолжения роста цен на бензин

По данным Росстата, стоимость бензина в рознице уже вторую неделю демонстрирует минимальный рост, изменившись в среднем всего на 3 копейки. Ранее еженедельный рост составлял более 10 копеек.
Правовая база для временного запрета на экспорт бензина подготовлена на крайний случай, считает аналитик "Финам" Сергей Кауфман. К сегодняшнему дню правительство снизило индикативную цену в формуле демпфера, что повысит выплаты нефтяникам при высоких ценах на нефтепродукты на экспортных рынках. Кроме того, в России были повышены запасы топлива, а цены на нефть, делавшие экспорт нефтепродуктов столь привлекательным, приостановили рост, пояснил эксперт.
Накопленные запасы бензина оцениваются в 1,72 млн тонн, количество более чем достаточное для недопущения дефицита на внутреннем рынке. Для сравнения, за весь 2020 год в России было произведено 38,4 млн тонн бензина. На экспорт из них было отправлено - 5,82 млн тонн, то есть около 15% от общего объема. Причем несколько крупнейших отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), например, в Ленинградской, Рязанской и Нижегородской области, в значительной степени ориентированы на поставки за границу, и их экспорт никак не мог в этом году повлиять на насыщение внутреннего рынка топливом.
Скорее речь идет о совокупности факторов, которые привели к подорожанию - рост нефтяных котировок, ослабление рубля, увеличение налогов для нефтяных компаний и недостаточности компенсаций по демпферу. Временный дефицит топлива был замечен только на Дальнем Востоке из-за ремонта на НПЗ, в остальных регионах ценники на АЗС просто росли, без видимого превышения спроса над предложением.
Учитывая накопленные запасы и изменение параметров демпфирующего механизма с 1 мая этого года, у правительства есть все шансы добиться не только остановки роста и стабилизации цен на бензин, но даже некоторого их снижения.
На этом фоне не остается причин для роста цен на бензин выше уровня инфляции - слишком много механизмов задействовано, чтобы не допустить этого, считает Кауфман.Запрет экспорта маловероятен еще из-за того, что многие отечественные НПЗ имеют контракты с иностранными компаниями на поставки топлива. Даже как временная мера, запрет приведет к снижению доверия к российским поставщикам и необходимости выплаты неустоек за срыв отгрузок.