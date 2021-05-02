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02.05.2021 12:47
Рубрика: Общество

Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты

Текст: Алексей Дуэль

Прошедшие вакцинацию от коронавируса должны сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 при возвращении в Россию из-за границы для того, чтобы помочь специалистам накопить объем информации и сделать однозначный вывод о том, что они полностью безопасны для себя и окружающих. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила в эфире телеканала "Россия 1".

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"Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших - сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан, - сказала она. - Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к настоящему моменту оба компонента вакцины от коронавируса получили около 9 млн россиян. Первая инъекция сделана 13 млн человек.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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