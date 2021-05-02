Мурашко: Полностью привиты от коронавируса 9 млн россиян

Оба компонента вакцины от коронавируса получили около 9 млн россиян, сообщил в эфире канала "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его данным, первым компонентом в России привиты 13 млн человек.

"Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент - 13 миллионов", - сказал министр.

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Привиться можно вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи, или препаратом "Эпиваккорона" (разработка новосибирского центра "Вектор").

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что справиться с пандемией можно будет после того, как иммунитет к инфекции появится у 60-70 процентов россиян.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки COVID-19 выявлен в России у 8697 человек.