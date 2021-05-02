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02.05.2021 12:19
Рубрика: Общество

Мурашко: Полностью привиты от коронавируса 9 млн россиян

Текст: Алексей Дуэль
Оба компонента вакцины от коронавируса получили около 9 млн россиян, сообщил в эфире канала "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его данным, первым компонентом в России привиты 13 млн человек.

"Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент - 13 миллионов", - сказал министр.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Привиться можно вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи, или препаратом "Эпиваккорона" (разработка новосибирского центра "Вектор").

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что справиться с пандемией можно будет после того, как иммунитет к инфекции появится у 60-70 процентов россиян.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки COVID-19 выявлен в России у 8697 человек.

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Текст: Алексей Дуэль

Различные осложнения после коронавируса, требующие медицинского наблюдения, развиваются у 25% перенесших COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"До 25% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения", - сказал он.

При этом до 10% вылечившихся от коронавируса впоследствии нуждаются в госпитализации для лечения уже неинфекционных заболеваний, добавил министр.

Михаил Мурашко также оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его данным, под наблюдением медиков сейчас находятся более 300 тыс. пациентов.

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