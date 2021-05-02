Мурашко: Полностью привиты от коронавируса 9 млн россиян

"Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент - 13 миллионов", - сказал министр.
Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Привиться можно вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи, или препаратом "Эпиваккорона" (разработка новосибирского центра "Вектор").
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что справиться с пандемией можно будет после того, как иммунитет к инфекции появится у 60-70 процентов россиян.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки COVID-19 выявлен в России у 8697 человек.
Минздрав: Четверть переболевших COVID нуждаются в наблюдении врачей
Различные осложнения после коронавируса, требующие медицинского наблюдения, развиваются у 25% перенесших COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
"До 25% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения", - сказал он.
При этом до 10% вылечившихся от коронавируса впоследствии нуждаются в госпитализации для лечения уже неинфекционных заболеваний, добавил министр.
Михаил Мурашко также оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его данным, под наблюдением медиков сейчас находятся более 300 тыс. пациентов.