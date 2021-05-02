Лукашенко в Пасху посетил храм в Турове

Напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего храм в XIII веке, передал в дар кафедральному собору святителей Кирилла и Лаврентия Александр Лукашенко при его посещении в городе Турове Гомельской области, сообщает 2 мая пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул символичность того, что именно в день Светлой Пасхи в главный православный храм города возвращается одна из сакральных святынь Беларуси. "Добро и свет всегда возвращаются к людям. Даже через века", - констатировал он.

Глава государства признался, что очень любит этот праздник "по многим причинам". За долгие годы служения на посту президента, отметил он, те или иные протокольные мероприятия могут приедаться, но "этот миг всегда оставляет очень хороший след в моем сердце и моей памяти", - подчеркнул белорусский лидер.

Обращаясь к согражданам, он призвал созидать. "Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением", - сказал Лукашенко. Он привел в пример Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, Митрополита Филарета, которых в числе многих других вспоминают как достойнейших людей родной земли.

На протяжении нескольких лет, сообщают новостные порталы, в Беларуси велась работа по воссозданию напрестольного креста, который относится к воздвизальным крестам византийских и древнерусских храмов. Кстати, к ним историки относят и еще одну белорусскую святыню - крест преподобной Евфросинии Полоцкой.

Археологи напоминают, что еще шестьдесят лет назад во время раскопок Туровского городища на слое XII-XIII веков были обнаружены четыре свинцовые иконки - пресвятой Богородицы и трех святых. По их мнению, они располагались на напрестольном кресте, а сам он был главной святыней и хранился на престоле кафедрального собора города, известного по летописям с 980 года.

В последние годы было принято решение воссоздать Туровский крест. Соответствующее поручение было дано президентом три года назад во время посещения Полесского радиационно-экологического заповедника. А в августе 2019 года концепцию исторического памятника утвердил митрополит Минский и Заславский Павел. По средневековым технологиям и были изготовлены два идентичных креста - для Туровской епархии и для академии наук Беларуси.