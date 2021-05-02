Мишустин оценил вклад Русской православной церкви в развитие России

Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил всех россиян и Патриарха Кирилла с Пасхой. Премьер-министр отметил, что Русская православная церковь является хранительницей традиций нашего народа.

А взаимодействие РПЦ и государства служит на благо страны. Мишустин подчеркнул, что церковь ведет большую социальную, просветительскую и миротворческую деятельность. "Особого уважения и благодарности заслуживает помощь, которую она оказывает в борьбе с коронавирусной инфекцией", - подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

Премьер-министр пожелал патриарху и всем православным христианам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Ранее сообщалось, что на праздничное богослужение в Храм Христа Спасителя прибыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.