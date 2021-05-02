Муратов: Захватившие власть в Киеве устроили казнь 48 одесситов в 2014 году

Трагедия в одесском Доме профсоюзов может повториться при действующей администрации Владимира Зеленского. Об этом заявил один из лидеров общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов.

"Захватившие власть на Украине в ходе госпереворота, 2 мая 2014 года устроили казнь 48 одесситам, несогласным с новым преступным режимом в стране. Обезумевшие "евромайдановцы" сожгли заживо людей в одесском Доме профсоюзов, демонстрируя всем остальным украинцам, что в случае восстания против кровавого режима Порошенко их ждет такая же участь. Подобные зверства проводили гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны - в Хатыни, Дальве, Брусах, при отступлении из Сталино 7 сентября 1943 года, когда заживо сожгли около 150 жильцов Дома профессуры", - говорится в открытом обращении Муратова, которое опубликовал ПолитНавигатор.

Муратов напомнил, что с момента трагедии прошло 7 лет, но за это преступление никто не понес наказания. "Более того, бандеровцы грозятся повторить свои зверства. И их угрозы вполне могут быть воплощены в жизнь, ведь Зеленский, как и Порошенко, поощряет противоречащие всему человеческому действия нациков...", - отметил лидер "Донецкой республики". Политик также подчеркнул, что Донбасс никогда не забудет о страшной майской трагедии в Одессе и будет чтить память погибших одесситов.