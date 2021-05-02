Одесситы возложили цветы к Дому профсоюзов

В этом году Соборная площадь и Куликово поле взяты в оцепление полиции, людей пускают только через специальные КПП и после досмотра. Сообщается, что на самой площади находится много полиции, и скорбящих "просят особо не задерживаться и не создавать скопления людей".
Ранним утром цветы в память о погибших возложила делегация представителей партии "Оппозиционной платформы - за жизнь" во главе с депутатами Николаем Скориком и Юрием Бойко.
Обстановка в Одессе на данный момент продолжает оставаться спокойной. По информации украинских СМИ, с разрешения городских властей в полдень от Дома профсоюзов должен начаться марш националистов местного отделения "Нацкорпуса" (запрещен в РФ). Полиция Одесской области сообщает, что правоохранительными органами проводится комплекс превентивных мер, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время сегодняшних мероприятий.
В ОПЗЖ призвали наказать преступников и покровителей трагедии в Одессе
"Трагедия не должна быть забыта и никогда не должна повториться! Мы требуем закона и справедливости!", - говорится в заявлении, опубликованном на партийном сайте. В ОПЗЖ подчеркнули, что день 2 мая стал для одесситов и всего украинского общества "Днем памяти жертв политического террора".
"Семь лет назад 48 человек были сожжены в Одесском Доме профсоюзов. Их жизнь оборвалась, потому что толпа озверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство. Ответственности для преступников требуют одесситы, украинское общество, международные правозащитники. Но время идет, а преступники и их политические покровители остаются безнаказанными", - подчеркнули в ОПЗЖ.
В партии отдельно обратили внимание на то, что Украина на данный момент не знает имен виновных в трагедии, поскольку официальная украинская власть остается безразличной к горю семей погибших и пострадавших.
"Законность, мораль и человеческая жизнь для нее ничего не значат. Вместо уголовного преследования ксенофобов и экстремистов она выбрала трусливый путь заигрывания и угодничества перед радикалами. Сегодня нашей стране очень нужны мир и единство. Достичь этой цели можно только восстановив справедливость, наказав преступников и их покровителей", - заключили в "Оппозиционной платформе - за жизнь".
Муратов: Захватившие власть в Киеве устроили казнь 48 одесситов в 2014 году
Трагедия в одесском Доме профсоюзов может повториться при действующей администрации Владимира Зеленского. Об этом заявил один из лидеров общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов.
"Захватившие власть на Украине в ходе госпереворота, 2 мая 2014 года устроили казнь 48 одесситам, несогласным с новым преступным режимом в стране. Обезумевшие "евромайдановцы" сожгли заживо людей в одесском Доме профсоюзов, демонстрируя всем остальным украинцам, что в случае восстания против кровавого режима Порошенко их ждет такая же участь. Подобные зверства проводили гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны - в Хатыни, Дальве, Брусах, при отступлении из Сталино 7 сентября 1943 года, когда заживо сожгли около 150 жильцов Дома профессуры", - говорится в открытом обращении Муратова, которое опубликовал ПолитНавигатор.
Муратов напомнил, что с момента трагедии прошло 7 лет, но за это преступление никто не понес наказания. "Более того, бандеровцы грозятся повторить свои зверства. И их угрозы вполне могут быть воплощены в жизнь, ведь Зеленский, как и Порошенко, поощряет противоречащие всему человеческому действия нациков...", - отметил лидер "Донецкой республики". Политик также подчеркнул, что Донбасс никогда не забудет о страшной майской трагедии в Одессе и будет чтить память погибших одесситов.