Одесситы возложили цветы к Дому профсоюзов

Одесситы с самого утра продолжают возлагать цветы к зданию Дома профсоюзов, где семь лет назад в огне и дыму погибли 48 человек. Как сообщает издание Таймер-Одесса, почтить память погибших пришло довольно много людей, несмотря на дождь и кордоны полиции.

В этом году Соборная площадь и Куликово поле взяты в оцепление полиции, людей пускают только через специальные КПП и после досмотра. Сообщается, что на самой площади находится много полиции, и скорбящих "просят особо не задерживаться и не создавать скопления людей".

Ранним утром цветы в память о погибших возложила делегация представителей партии "Оппозиционной платформы - за жизнь" во главе с депутатами Николаем Скориком и Юрием Бойко.

Обстановка в Одессе на данный момент продолжает оставаться спокойной. По информации украинских СМИ, с разрешения городских властей в полдень от Дома профсоюзов должен начаться марш националистов местного отделения "Нацкорпуса" (запрещен в РФ). Полиция Одесской области сообщает, что правоохранительными органами проводится комплекс превентивных мер, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время сегодняшних мероприятий.