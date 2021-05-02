Первую партию "Спутник V" доставили в Азербайджан

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в 40 тысяч доз доставлена в Азербайджан. Груз прибыл в международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку.

Борт в аэропорту встречали представители министерства здравоохранения и иностранных дел Азербайджана, а также посол России Михаил Бочарников. Российский дипломат отметил, что прибытие партии в воскресенье, 2 мая - особенно радостное событие, поскольку вакцина прибыла на азербайджанскую землю в день Пасхи.

"Российская вакцина внесет вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией. Ее эффективность - порядка 97%. С российской стороны делается все возможное для того, чтобы помочь братскому Азербайджану в этой борьбе", - цитирует Бочарникова РИА Новости.

Разрешение на использование российской вакцины "Спутник V" было выдано азербайджанскими властями в марте этого года.