В Ярославле Волга вышла из берегов

В Ярославле затопило нижний ярус Волжской набережной.

Несколькими днями ранее нижний ярус набережной затопило в Рыбинске. Причина - мощный, сопровождающийся дождями паводок и увеличенные сбросы с Рыбинского гидроузла. На речном вокзале в Ярославле для "речных трамвайчиков", которые начали курсировать по Волге с 1 мая, пришлось даже поставить дополнительный передвижной причал - стационарные залило водой.

30 апреля региональное МЧС предупредило, что в связи с выпадением осадков и увеличением сбросов с Рыбинской ГЭС с 30 по 2 мая на участке Горьковского водохранилища от Рыбинска до Костромы прогнозируется подъем уровня воды с приближением к отметкам опасного гидрологического явления, что может стать причиной подтопления участков пойм Волга и малых рек ее бассейна, пониженных участков местности и дорог, территорий садоводств и населенных пунктов.

По данным МЧС по Ярославской области, на 1 мая были подтоплены нижние ярусы набережных в двух самых крупных городах региона, а также 18 дачных участков в Ярославском районе. Подтопления жилого сектора населенных пунктов и объектов экономики не было, заверили в спасательном ведомстве.

В правительстве области вечером сообщили, что гидрологическая обстановка в регионе начала стабилизироваться.

- По состоянию на вечер 1 мая уровень воды в Волге в Ярославле - 86,52 метра по Балтийской системе, в Рыбинске - 89,21 метра. Уровень воды в Рыбинском водохранилище впервые за последние двое суток в течение нескольких часов остается стабильным без повышения и держится на отметке 101,83 метра по Балтийской системе, - рассказали в пресс-службе облправительства.

По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Романа Колесова, только за последнюю неделю в регионе месячная нормы осадков была превышена вдвое, что привело к резкому увеличению притока воды в Рыбинское водохранилище и малые реки.

- Для стабилизации ситуации Росводресурсами 29 апреля принято решение об увеличении сбросов Рыбинской ГЭС с 4000 до 4500 кубометров в секунду. Данные меры необходимы для удержания уровня воды в Рыбинском водохранилище ниже критических значений, - пояснил Роман Колесов. - 1 мая начиная с 14:00 фиксируется отсутствие повышения уровней воды в Волге в районе Ярославля и Рыбинска, а также в Рыбинском водохранилище. Наблюдается стабилизация гидрологической обстановки в регионе.

В облправительстве подчеркнули, что гидрологическая обстановка в регионе находится на контроле оперативного штаба по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков.