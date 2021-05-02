Новости

Пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуировали в Москву 12:00
Собянин обсудил реализацию программы "Мой район" с жителями трех районов Москвы 11:49
Мурашко: Четверть переболевших COVID нуждаются в наблюдении врачей 11:49
Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи 11:45
В ДНР перехватили ударный беспилотник украинской армии 11:15
В Петербурге Пасху встретили в восстановленном храме начала XIX века 11:03
В столице выпадет почти половина месячной нормы осадков 10:39
В Ярославле Волга вышла из берегов 10:38
В Мурманской области обнаружили тела трех пропавших в море рыбаков 10:28
Москвичи смогут посмотреть данные о новорожденных в электронной медкарте 10:10
В подмосковном парке "Патриот" начинается пасхальный фестиваль 09:58
В Киргизии заявили о стабильной обстановке на границе с Таджикистаном 09:18
Прохазка нокаутировал Рейеса в главном поединке турнира UFC 08:55
Пхеньян пообещал ответить на враждебные действия Вашингтона 08:48
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею 08:23
В Роспотребнадзоре назвали условие для победы над COVID-19 08:19
Украинцы могут остаться без газа и горячей воды этой осенью 07:15
В приложении МВД для смартфонов появится сервис "Антимошенник" 06:25
Многочисленные акции протеста прошли по всему миру первого мая 05:27
Врачи назвали пять опасных последствий у переболевших COVID-19 04:57
Комфортная для отдыха погода ожидается в нескольких регионах России 04:42
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС 04:14
Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России 03:48
Юниорская сборная России по хоккею разгромила чехов на чемпионате мира 02:44
Вильфанд предупредил о грозе и резком похолодании в Москве 02:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
02.05.2021 10:38
Рубрика: Происшествия

В Ярославле Волга вышла из берегов

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле затопило нижний ярус Волжской набережной.

Несколькими днями ранее нижний ярус набережной затопило в Рыбинске. Причина - мощный, сопровождающийся дождями паводок и увеличенные сбросы с Рыбинского гидроузла. На речном вокзале в Ярославле для "речных трамвайчиков", которые начали курсировать по Волге с 1 мая, пришлось даже поставить дополнительный передвижной причал - стационарные залило водой.

В Волгоградской области половодье разрушило автомобильный мост

30 апреля региональное МЧС предупредило, что в связи с выпадением осадков и увеличением сбросов с Рыбинской ГЭС с 30 по 2 мая на участке Горьковского водохранилища от Рыбинска до Костромы прогнозируется подъем уровня воды с приближением к отметкам опасного гидрологического явления, что может стать причиной подтопления участков пойм Волга и малых рек ее бассейна, пониженных участков местности и дорог, территорий садоводств и населенных пунктов.

По данным МЧС по Ярославской области, на 1 мая были подтоплены нижние ярусы набережных в двух самых крупных городах региона, а также 18 дачных участков в Ярославском районе. Подтопления жилого сектора населенных пунктов и объектов экономики не было, заверили в спасательном ведомстве.

В правительстве области вечером сообщили, что гидрологическая обстановка в регионе начала стабилизироваться.

- По состоянию на вечер 1 мая уровень воды в Волге в Ярославле - 86,52 метра по Балтийской системе, в Рыбинске - 89,21 метра. Уровень воды в Рыбинском водохранилище впервые за последние двое суток в течение нескольких часов остается стабильным без повышения и держится на отметке 101,83 метра по Балтийской системе, - рассказали в пресс-службе облправительства.

Фото: 40.MCHS.GOV.ru
После паводка в калужской реке обнажился разрушающийся мост

По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Романа Колесова, только за последнюю неделю в регионе месячная нормы осадков была превышена вдвое, что привело к резкому увеличению притока воды в Рыбинское водохранилище и малые реки.

- Для стабилизации ситуации Росводресурсами 29 апреля принято решение об увеличении сбросов Рыбинской ГЭС с 4000 до 4500 кубометров в секунду. Данные меры необходимы для удержания уровня воды в Рыбинском водохранилище ниже критических значений, - пояснил Роман Колесов. - 1 мая начиная с 14:00 фиксируется отсутствие повышения уровней воды в Волге в районе Ярославля и Рыбинска, а также в Рыбинском водохранилище. Наблюдается стабилизация гидрологической обстановки в регионе.

В облправительстве подчеркнули, что гидрологическая обстановка в регионе находится на контроле оперативного штаба по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Паводки в России РГ-Фото

Главное сегодня

Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
В приложении МВД для смартфонов появится сервис "Антимошенник"
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
В Роспотребнадзоре назвали условие для победы над COVID-19
Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров