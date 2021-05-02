Между Сочи и Анапой впервые запустили прямой авиарейс

Из Сочи в Анапу и в обратном направлении впервые стали летать самолеты.

"Запуск прямого авиасообщения позволит туристам быть более мобильными и свободными при составлении плана отдыха и даст возможность посетить сразу несколько городов за один приезд", - сообщает пресс-служба администрации олимпийской столицы.

Первый рейс вылетел из Сочи накануне, на борту самолета находился 61 пассажир. Время в пути до Анапы составило 55 минут. Судя по информации сайта одного из крупных сервисов по поиску билетов, стоимость билета составляет 2185 рублей.

Отметим, что с 1 июня полеты по этому направлению будут выполняться ежедневно.

Ранее отдыхающим, которые во время отпуска хотели посетить оба курорта, приходилось передвигаться между городами на автомобиле или поезде, при этом время в пути составляло не менее семи часов, а автомобильная дорога проходила через горные серпантины.

Как писала "РГ", этот авиамаршрут стал вторым внутри Краснодарского края. Кроме того, сочинцам и гостям курорта доступен рейс в столицу Кубани.

Напомним, Сочи и Анапа являются крупнейшими туристическими центрами на Черноморском побережье России.

По прогнозам, в этом году Краснодарский край может принять до 18 миллионов туристов.