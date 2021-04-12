Из Сочи в Анапу с 1 мая запустят прямые авиарейсы

С 1 мая будет запущен прямой авиарейс Сочи - Анапа и в обратном направлении, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

- Новое направление из Сочи в Анапу расширит возможности для отдыхающих, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев. - Туристы смогут во время отдыха с комфортом посетить сразу оба курорта.

Кстати, это второй авиамаршрут внутри Краснодарского края. Также жителям и гостям региона доступен рейс из Краснодара в Сочи.

Из Сочи в Анапу по понедельникам и четвергам самолет будет отправляться в 12.05, по пятницам и субботам в 12.10, по вторникам в 09.50, а по средам в 14.00. В обратном направлении - по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам в 14.00, по вторникам в 11.40, а по средам в 16.00. С июня по воскресеньям время отправления рейса из Сочи в 09.15, а из Анапы в 11.05.

На рейс уже продано более 20 билетов, стоимость которых составляет от 2 185 рублей.

Как сообщала "РГ", 1 мая на Кубани начнется курортный сезон. Курорты Краснодарского края на майские праздники ожидают около полмиллиона туристов.