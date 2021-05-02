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02.05.2021 13:28
Рубрика: Культура

В Ялте иностранцы исполнили военные песни на 15 языках

Текст: Галия Шакирова (Симферополь)
Набережная курортной столицы Крыма превратилась в импровизированный концертный зал. Горожане и туристы задолго до начала финального гала-концерта международного фестиваля "Дорога на Ялту" начали занимать самые выигрышные места, чтобы услышать знакомые всем с детства военные песни, но в новом звучании и прочтении. 15 финалистов из Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции, Швеции исполнили песни военных лет на языках своих стран.
Фото: Галия Шакирова Фото: Галия Шакирова
Фото: Галия Шакирова

Музыкальный форум проходит уже в третий раз. За это время география его участников расширилась вдвое. В этом году за право приехать в Крым боролись 317 исполнителей из 51 страны. Впервые на фестивальную сцену вышли певицы из Великобритании и США.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- Наша цель проста - мы хотим, чтобы все они почувствовали любовь нашей страны, и увезли с собой кусочек нашей души, - отметил президент фестиваля, журналист Андрей Кондрашов. - Язык, на котором мы сегодня говорим на этом фестивале - самый простой и понятный - это язык музыки. И он стирает все границы.

Если для американки азиатского происхождения Трами Нгуен участие в фестивале - новый опыт выступления на незнакомой для нее площадке и перед незнакомой публикой, то для представительницы Великобритании Алексы Григориаду - дань памяти и уважения своим бабушкам и маме. Они родом из Сочи, поэтому Алексу на чистом русском взволнованно рассказала со сцены о том, что одна из ее бабушек во время войны была донором. 75 литров ее крови спасли не одну жизнь.

Память о воевавших родственниках хранит и семья Линор Гауман из Израиля.

Фото: Галия Шакирова

- Отец моей бабушки Нелли, Гарбер Борис Борисович, был командиром полка и служил в рядах Красной Армии, вернулся с войны и всю жизнь проработал главным инженером на машзаводе в Черновцах, - рассказала конкурсантка.

На старых фотографиях из семейного альбома совсем молодые бабушка и еще один дедушка Линор.

Фото: instagram.com/fabian.solaro
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- Мой дедушка Ефим Гауман участвовал в войне с 1942 по 1945 год. Он служил в артиллерии на Прибалтийском флоте под командованием генерала, а затем маршала Баграмяна. У дедушки были две награды - медали "За отвагу" и "За Победу". Моя бабушка была в эвакуации и работала с 13 лет на токарном станке, изготовляя снаряды. На фронте погибли четыре ее брата и отец. Из стран дальнего зарубежья только Россия и Израиль отмечают великий День Победы. Память героев Красной армии свято чтут в Израиле. Это заслуга ветеранов войны и русскоязычных граждан, прибывших в начале 1990-х, - добавила Линор Гауман.

Француженка Катрин Манандаза совсем не говорит по-русски, но считает, что язык музыки не нуждается в переводе.

- Я пою песню-вальс "В лесу прифронтовом". Во Франции ее очень любил и исполнял на русском известный шансонье и актер Серж Гинсбург (под названием "Вальс офицеров"), а меня эта песня поразила в самое сердце, когда я услышала ее в исполнении Тамары Синявской. Я слушала много военных песен в исполнении замечательных российских оперных певцов и, конечно же, великого Дмитрия Хворостовского… Когда он пел, его страсть и энергия передавалась всем даже с экрана, - поделилась Катрин.

Энергетика советских военных песен вдохновляет и китайского певца Шоунина Ваня, который учился и жил в Москве.

- В этих песнях живет несокрушимый дух и вера людей, которые воевали, которые находились в блокадном Ленинграде, - отметил представитель Поднебесной.

По его словам, советские песни настолько популярны в Китае, что продаются целые сборники переведенных на китайский хитов.

Фото: Галия Шакирова

Совершенно разные исполнители, кажется, одинаково волновались перед выходом на сцену. Непросто представить свою версию песни людям, для которых каждое произведение - это не просто слова, положенные на музыку. Впрочем, публика оказалась благодарной.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как и в прошлом году, вместо трех главных премий вручили семь. Первое место заняли дуэт из Канады Нэнси Адежор и Фредерик Афандиев и певец из Италии Федерико Мартелло. Канадцам также досталось максимальное число зрительских симпатий - 37 процентов.

Вторую премию жюри разделили между шведским дуэтом Шарлотт Ландгрен и Франко Дженнаро, латвийцем Янисом Лемежисом и португальцем Тиаго Барбоза.

Третье место заняли Шоунин Вань из Китая и индианка Аашима Чхабра. Американка Трами Нгуен получила специальный приз - за уникальное исполнение "Катюши".

Выступивший на финальном концерте фестиваля Сергей Аксенов отметил, что "Дорога на Ялту" уже стала знаковым для Крыма событием.

- В контексте современных реалий фестиваль помогает прорывать информационную блокаду полуострова, показывает гостям полуострова настоящий российский Крым, - подчеркнул Аксенов. - Мы уже убедились, что культурные мероприятия способны эффективно пробивать политические барьеры. С помощью такой народной дипломатии, такого единства, которое мы все сегодня демонстрируем, можно преодолеть любые препятствия. Тем более что нам есть на кого равняться - наши ветераны - наш вечный нравственный ориентир!

Справка "РГ"

Во время отборочного онлайн-этапа международного фестиваля "Дорога на Ялту", который проводился до 1 марта 2021 года, организаторы получили более 300 заявок из 51 страны мира. Полуфинал фестиваля состоялся 29 апреля 2021 года. Участники из 15 стран исполнили известные русские песни о войне на своих родных языках. Жюри фестиваля возглавляет народный артист РСФСР Лев Лещенко. Также в жюри вошли известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства - Илья Резник, Денис Майданов, Кай Метов, Кристель Лури, Томас Грациозо, Петр Косевский. Призовой фонд фестиваля - 5,5 миллиона рублей.

Фото: Галия Шакирова
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