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02.05.2021 22:05
Рубрика: Происшествия

В Сочи чиновника мэрии арестовали за вымогательство взятки в 75 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого - посредника заключили под стражу. Об этом сообщает СК по региону.

Фото: Надежда Колосова/ТАСС
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В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, осенью 2020 года гендиректор строительной организации сообщил 50-летнему мужчине о намерении построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе Сочи. Фигурант предложил собеседнику за взятку в 75 миллионов рублей, которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить оформление и выдачу разрешительных документов для строительства.

При отказе мужчине обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным. Директор строительной организации согласился и по требованию посредника в ноябре-декабре 2020 года передал ему часть требуемой суммы - 3,75 миллиона рублей.

В итоге мужчина обратился в правоохранительные органы. Вечером 30 апреля 2021 года в одном из кафе Сочи заявитель передал чиновнику и его знакомому вторую часть из требуемой взятки в 20 миллионов рублей. Эти действия пресекли оперативные сотрудники ОЭБиПК УВД Сочи.

Расследование уголовного дела продолжается.

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