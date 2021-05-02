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02.05.2021 15:27
Рубрика: Происшествия

В Сочи устранили проблемы с подачей воды после оползня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Хостинском районе Сочи специалисты полностью восстановили водоснабжение в районах, пострадавших от крупного оползня, сход которого повредил магистральный водовод диаметром 500 миллиметров по Сухумскому шоссе. Об этом "РГ" сообщили в сочинском "Водоканале".

В Сочи произошел оползень на участке федеральной трассы

Одновременно ремонтно-восстановительные бригады организации создают новую сеть по временной схеме, которая сможет защитить местных жителей от подобных инцидентов. На месте схода оползня продолжает работать специальная группа, которая мониторит ситуацию.

Как ранее сообщала "РГ", в конце апреля на магистральном трубопроводе в районе Сухумского шоссе регулярно фиксировались многочисленные порывы сети, что стало причиной ограничения водоснабжения в домах по улицам Краснополянская, Новороссийское Шоссе, Шоссейная, Звездная, Гвоздик, Ручей Видный и Сухумское шоссе. Так, более 1,8 тысячи жителей трех микрорайонов - "Совхоз Приморский", "Звездочка" и улицы Сухумское шоссе - столкнулись с перебоями подачи воды.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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