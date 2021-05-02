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02.05.2021 11:36
Рубрика: Культура

"Русские сезоны" приготовили особенный подарок православным христианам

Текст: Варвара Карпеева
Грандиозную трансляцию Пасхального концерта с участием Московского Синодального хора и Праздничного хора Богоявленского кафедрального собора приготовили "Русские сезоны" в Светлое Христово Воскресение. Праздничный концерт начнется 2 мая в 20:00 по московскому времени в разделе Stay Home with Russian Seasons на сайте "Русских сезонов".
Фото: Предоставлено "Русскими сезонами" Фото: Предоставлено "Русскими сезонами"
Фото: Предоставлено "Русскими сезонами"

"Светлый Праздник Пасхи - важное событие в жизни православных христиан. В прошлом году мы показывали прямую трансляцию пасхального богослужения и получили огромное количество позитивных отзывов и комментариев от наших зрителей. В этом году совместно с Московским Синодальным хором и Праздничным хором Богоявленского кафедрального собора мы подготовили особый концерт, который подарит радостные и живые эмоции всем смотрящим. Он соединяет и пасхальные традиции, и культуру России, и непревзойденное мастерство исполнителей", - рассказал директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев.

Фото: iStock
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Московский Синодальный хор был запечатлен в Храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором, Праздничный хор Богоявленского кафедрального собора - в Елохове. В обеих церквях был отснят звон колоколов, и съемочной группе удалось передать все музыкальное мастерство звонарей. "Вы услышите не только как поет хор, а еще и звон колоколов. Это не просто звук, это настоящая, чистая музыка, которая может тронуть каждого. Слышать колокольный звон - неподдельное счастье", - приглашает художественный руководитель и главный дирижер Московского Синодального хора Алексей Пузаков.

Концерт состоит из двух частей. Московский Синодальный хор исполнил произведения: "Совет Превечный" и "Тебе поем" с солисткой Евгенией Кузнецовой, "Христос анести", "Днесь всяка тварь", "Воскресни Боже", "Сей день".

Праздничный хор Богоявленского кафедрального собора исполнил "Плотию уснув", "Ангел вопияше" с солисткой Оксаной Секериной, а также "Благослови", "Достойно есть", "Да воскреснет Бог", "Христос воскресе".

Справка

Московскому Синодальному хору в 2021 году исполняется 300 лет с момента его создания указом царя Петра I в 1721 году. На протяжении всей своей истории коллектив участвовал как в главных церковных богослужениях, так и в важных государственных церемониях, выступал с концертными программами в России и за рубежом, более чем в сорока странах по всему миру. Хор представляет российскую культуру во многих международных проектах - коллектив выбран в качестве партнера главным хором Ватикана - Хором Папской музыкальной Сикстинской капеллы.

Как постоянный участник "Русских сезонов" Московский Синодальный хор в 2019 году хор выступал в Германии, а в рамках проекта Stay Home with Russian Seasons были показаны трансляции концертов коллектива под управлением Алексея Пузакова в поддержку восстановления храма Живоначальной Троицы, Пасхальный благотворительный концерт, оратория "Страсти по Матфею".

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Время создания Праздничного хора Богоявленского кафедрального собора относится к 1943 году. В этот год, 3 сентября, в Богоявленском соборе впервые по возвращении из Ульяновска служил патриарший местоблюститель блаженнейший митрополит Сергий, впоследствии Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Сегодня традиции этого коллектива продолжает Александр Майоров, представитель молодого поколения хоровых дирижеров.

Онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons был создан для иностранных и российских поклонников русской культуры, чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект, несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников "Русских сезонов". В специальном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России. Все трансляции сопровождаются переводом на французский или английский языки.

Культура Музыка Классика Празднование Пасхи Гид-парк

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