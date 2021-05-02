С какими неисправностями не хотят связываться в автосервисах

В автосервисах существует длинный перечень работ, которыми сервисменам заниматься не выгодно и не интересно. Соответственно, при просьбе отремонтировать ту или иную деталь, владельцам по надуманным причинам дают от ворот поворот, и те вынуждены либо искать для ремонта сговорчивых "гаражистов", либо решать проблему радикально - заменой целого узла, а то и автомобиля. Так с какими же видами ремонта не любят связываться на автосервисах?

Не секрет, что работа служащих автосервисов в большинстве случаев оплачивается согласно нормочасам - нормативам времени, используемым для определения трудоемкости выполнения той или иной ремонтной операции с автомобилем. Между тем, существуют процедуры, которые выполняются быстро, но являются для обслуживающего персонала не комфортными. Одна из таких манипуляций - шприцевание.

К примеру, на SUV Hummer H2 имеется сразу имеет 11 точек для смазки, в том числе карданные валы, шаровые опоры, рулевые наконечники, сочленения рычагов. Все это нуждается в шприцевании (смазке с помощью рычажно-плунжерного шприца) раз в 20-30 тыс. километров, точно как на газовской "Волге". Поскольку эта работа в буквальном смысле грязная, а по нормочасам оценивается сравнительно невысоко, сотрудники сервисов находят массу причин, чтобы отказаться от шприцевания Hummer, больших внедорожников Mitsubishi и многих других классических "рамников".

Не меньший "игнор" со стороны ремонтников наблюдается, когда к ним приезжают владельцы автомобилей с проблемной светодиодной оптикой. Вердикт бывает практически одним - "под замену"! Однако, как известно, новая деталь, особенно если автомобиль не дешевый, вылетает владельцам в копеечку. Естественно, они пытается упросить сервисменов вскрыть корпус оптики и перепаять полупроводники, но, разумеется, тщетно.

Что, впрочем, понятно, официально LED-фары - неразборные. Однако не менять же всю фару из-за одного перегоревшего светодиода! В результате владельцы едут чиниться в небольшие мастерские, специализирующиеся на ремонте автомобильной электроники, или же покупают и ставят неоригинальные фары.

Вот, вам, кстати, порядок цен. За новый светодиодный "неремонтируемый" фонарь компактного Mercedes-Benz на официальном сервисе попросят порядка 20 тыс. рублей. Неоригинальная деталь обойдется в 10 тыс. рублей, а ремонт у неофициалов - в 5 тыс. рублей. Но повторимся, уговорить сотрудников официальных сервисов провести ремонт светодиодной оптики в подавляющем большинстве случаев не получится. Ничего не сделаешь - регламент и корпоративные правила!

Еще один вид работ, который не в чести у "официалов", - замена привода ГРМ на старых премиальных автомобилях. Дело в том, что для установки, к примеру, новой цепи ГРМ на двигателях больших кроссоверов концерна VW ремонтникам приходится снимать массу узлов и деталей, в том числе и сам силовой агрегат. Ремонт соответственно непременно будет дорогим. Для больших SUV - в районе 150 тыс. рублей. Однако даже это обстоятельство не является для сервисменов стимулом к проведению ремонта. Им выгоднее провести серию быстрых и "непыльных" манипуляций на машинах других клиентов и в результате заработать больше, а времени потратить меньше.

Наконец, в автосервисах очень не любят выискивать так называемые блуждающие неисправности в не самых современных машинах, но тем не менее со сложной электроникой. Типичный пример - Volkswagen Phaeton c 335-сильным двигателем объемом 4,2 литра или 6-литровым мотором на 450 лошадей. Обслуживание такого автомобиля - непростая задача, так как в нем много капризной электроники, что требует не только специального оборудования, но и серьезных инженерных навыков.

Та же история - со спорткупе Mazda RX-8 с экзотическим роторным мотором объемом 1,3 литра мощностью 240 лошадей. Ремонтировать этот не самый надежный силовой агрегат умеют далеко не всех даже в официальных автосервисах, ведь легендарная машина давно не выпускается. По этой же причине владельцам Mazda RX-8 после поломки их двигателя настоятельно рекомендуют поменять его на другой, разумеется, за "круглую" сумму.

Старые внедорожники Land Rover и Range Rover - опять-таки головная боль для ремонтников. Автомобили первых поколений имеют, как известно, капризную электронику, а для многих на первый взгляд банальных операций приходится снимать кузов с рамы. Понятно, что за это берутся не в каждом автосервисе, либо выкатывают владельцу столь недружелюбный "прайс", что человек разворачивается и отправляется на поиски более адекватных гаражных спецов.