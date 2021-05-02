Стало известно, от каких штаммов COVID-19 защищает "ЭпиВакКорона"

"В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов", - заверили в ГНЦ "Вектор".

Разработчики вакцины провели наблюдения за участниками первой и второй фазы клинических испытаний, а также теми, кто тестировал "ЭпиВакКорону" после регистрации препарата. Среди контрольной группы были и люди старше 60 лет. Никаких причин сомневаться в безопасности препарата и его эффективности нет, подчеркнули в ГНЦ "Вектор".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к настоящему моменту оба компонента вакцины от коронавируса получили около 9 млн россиян. Первая инъекция сделана 13 млн человек.