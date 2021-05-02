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02.05.2021 19:39
Рубрика: Общество

Стало известно, от каких штаммов COVID-19 защищает "ЭпиВакКорона"

Текст: Алексей Дуэль
Люди, прошедшие вакцинацию "ЭпиВакКороной", становятся носителями антител к классическому, британскому и южноафриканскому штаммам коронавируса. Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, где была разработана эта вакцина, передает ТАСС.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов", - заверили в ГНЦ "Вектор".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Разработчики вакцины провели наблюдения за участниками первой и второй фазы клинических испытаний, а также теми, кто тестировал "ЭпиВакКорону" после регистрации препарата. Среди контрольной группы были и люди старше 60 лет. Никаких причин сомневаться в безопасности препарата и его эффективности нет, подчеркнули в ГНЦ "Вектор".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к настоящему моменту оба компонента вакцины от коронавируса получили около 9 млн россиян. Первая инъекция сделана 13 млн человек.

Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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