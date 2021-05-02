В Госдуме оценили разработку нового мобильного сервиса МВД против мошенников

Новому мобильному сервису МВД для борьбы с телефонным мошенничеством необходимо будет обновляться постоянно, заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Они (мошенники - прим. "РГ") используют любые направления - начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей. Телефонные мошенники будут каждый день придумывать, используя современные цифровые технологии, различные мошеннические схемы", - сказал он RT.

Ранее ТАСС сообщил о том, что к 25 декабря будет разработан новый сервис "Антимошенник" для мобильного приложения МВД, который будет предупреждать граждан о звонках аферистов.

По словам Шхагошева, разработка такого сервиса - важная процедура. "Этим занимаются очень многие ведомства. Отдельно некоторые банки стараются уже бороться с этим злом", - подчеркнул депутат.