В результате взрыва бензовозов в Кабуле погибли 7 и ранены 14 человек

В результате стихийного пожара, накрывшегося десятки бензовозов на стоянке на северной окраине столицы Афганистана Кабула, погибло семь и было ранено 14 человек, сообщило в воскресенье афганское министерство внутренних дел. Огнем было уничтожено около ста грузовиков.

По словам представителя МВД Афганистана Тарика Ариана, следователи осмотрели остатки бензовозов и заправочную станцию. Пока не установлено, было ли это несчастным случаем или диверсией. По словам Ариана, пожар начался, когда искра подожгла бензовоз, стоявший крайним в ряду машин. Ближайшие машины были быстро охвачены огнем.

Пожар на северной окраине города перекинулся на дома и близлежащую заправочную станцию. Было разрушено несколько построек, отключено электричество в большей части Кабула. На место прибыли пожарные, но их возможности были ограничены, и потребовались часы, чтобы взять пламя под контроль. Водители грузовиков в воскресенье заблокировали дорогу, ведущую в этот район, требуя от правительства компенсации, уточняет Associated Press.

Инцидент произошел в день, когда США и НАТО официально начали заключительную фазу вывода войск из Афганистана, положив конец почти 20-летней военной операции в этой стране. Все 3500 американских солдат и около 7000 военнослужащих союзников НАТО покинут Афганистан не позднее 11 сентября, в 20-ю годовщину террористических атак в Соединенных Штатах