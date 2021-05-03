1000 км на новом Mitsubishi ASX: пять недостатков японского кроссовера

Mitsubishi для российского автомобилиста - наверное, вторая после Toyota икона японского автопрома, причем куда более народная. Именно Mitsubishi со своим Lancer IX доказал, что "настоящее японское качество" может быть недорогим. Это Mitsubishi со своим L200 сделал пикап в России массовым и это Mitsubishi создал легендарный Pajero, имя которого до сих внушает уважение. Одна беда: все это осталось в прошлом. Сегодня Mitsubishi из-за финансовых и управленческих проблем сквозь жизнь пробивается локтями и "новый" кроссовер ASX наглядное тому подтверждение.

1. Моральное устаревание

Да, в 2020 году Mitsubishi достаточно удачно осовременила ASX, натянув на кузов стилистическую обертку от своих текущих моделей. Однако скрыть возраст не позволяет профиль кузова, по которому сразу же понятно, что это тот же самый кроссовер аж 11-летней давности.

Если же взглянуть на историю модели, то быстро выяснится, что это уже третий по счету рестайлинг. В конце "нулевых" Mitsubishi удачно словила понимание будущего тренда, но то ли поторопилась, то ли сэкономила, выпустив в 2010 году "сырой" ASX первого поколения, который получил массу критических отзывов и, не протянув и двух лет на рынке, был отправлен на доработку. Причем и ее не хватило: спустя еще три с половиной года ASX вновь отправился на обновление, но уже плановое.

Ну а затем японцы решили, что с теряющей популярность модели хватит и отправили кроссовер в отставку. Неожиданное возвращение в современном виде случилось по одной единственной причине - у Mitsubishi нет денег на замену модели. Класс городских кроссов сегодня один из ведущих на рынке, а потому лучше предложить хоть что-то, чем совсем ничего.

2. Интерьер "бюджетника"

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Если снаружи к ASX в целом претензий нет, то салон машины - это отражение финансового состояния компании Mitsubishi.

Убранство кроссовера на фоне конкурентов выглядело небогато даже в 2010 году, а с учетом минимального количества изменений, сегодня оно вызывает уныние.

Да, тут теперь новый руль, простенькая, но современная и быстрая мультимедийная станция, и даже мягкая накладка на передней панели, однако в общем мрачный и откровенно недорогой на вид ощупь салон плохо стыкуется с ценой. Опции 10-летней давности, кнопки и фурнитура - 20-летней.

Есть вопросы к удобству посадки, а топовая комплектация японского ASX по оснащению уступает средней руки версии какой-нибудь "Креты" или "Селтоса".

3. Посредственные ездовые характеристики

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

В целом прямо-таки упрекнуть ASX за ездовые параметры не получится - они просто не соответствуют сегодняшним стандартам и ожиданиям. Например, классический 2.0-литровый бензиновый "мивековский" мотор на достаточно легком кроссовере позволяет очень уверенно передвигаться, но только если никуда не торопиться.

Если же требовать от него большего, выясняется, что по динамике ASX уступает большинству прямых конкурентов, зато превосходит их в расходе топлива. К имеющемуся вариатору, опять же, особых претензий в городской толчее нет, однако с ростом темпа движения коробка начинает запаздывать в работе.

К этому добавляется традиционная для Mitsubishi слабенькая шумоизоляция, которой за десятилетие, судя по всему, не прибавилось ни на грамм. А также непонятно зачем "растянутое" рулевое управление, которое портит впечатление от доведенного до ума шасси.

4. Неоптимальные комплектации

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Из-за старой платформы и в целом устаревшей архитектуры оснастить Mitsubishi ASX всеми современными опциями - например, тем же двухзонным климат-контролем или радарными комплексами - физически да и финансово невозможно.

Однако куда более важная проблема - скудость модификаций, из-за отсутствия которых из салонов Mitsubishi уходят даже те клиенты, которые хотели бы купить себе ASX.

В первую очередь, речь идет о самой популярной и востребованной переднеприводной на рынке версии с базовым мотором и автоматом, точнее вариатором. Но, увы, кроссовер Mitsubishi предлагает со стартовым двигателем 1.6 только "механику". Хотите "двухпедальную" версию? Тогда вам автоматически придется доплачивать и за 2.0-литровый двигатель, и за полный привод, что отправляет цену за двухмиллионный рубеж.

5. Высокая цена из-за импорта

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Собственно, Mitsubishi ASX можно было бы многое простить, если бы не импортные цены. К сожалению, места на калужском конвейере для младшего кроссовера не хватило, а потому машина привозится из-за границы, так что прайс-лист формируется на основе колебания курса валюты, что крайне отрицательно сказывается на спросе.

За 2020 год ASX потерял почти 40% клиентов, а продажи скатились к уровню 2,5 тысяч штук в год, в семь раз уступая бестселлеру марки - Outlander. Причина на поверхности: куда более современный и крупный Mitsubishi Outlander отечественной сборки стоит - внимание! - столько же, сколько и импортный ASX устаревшей конструкции.

Выводы

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

У Mitsubishi ASX на сегодняшний день остается один важный для российского покупателя аргумент "за" - японская сборка с имиджем "настоящего японского качества". Благодаря этому на крайне средненький по характеристикам кроссовер к удивлению сохраняется высокая остаточная стоимость.

На вторичном рынке за рестайлинговые ASX 2012-2013 годов с проверенной историей просят под миллион рублей. Так что покупка в современных реалиях этой машины как минимум позволит в какой-то степени сохранить средства на последующей перепродаже.