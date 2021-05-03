Что будет с российским финансовым рынком на этой неделе

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- К концу прошлой недели и месяца настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились, что в свою очередь отразилось и на динамике российского рынка, который не смог закрепиться в районе исторических максимумов выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи, покоренных в начале торговой пятидневки.

В глобальном разрезе для покупателей фондовых активов самыми тревожными остаются две темы - это всплеск пандемии и повышение доходностей долгового рынка, связанное с возросшими инфляционными рисками. В вирусной плоскости наибольшие опасения вызывает ситуация в Индии, где, по официальным подсчетам, ежесуточный прирост случаев заражений COVID-19 приблизился к 400 тысячам, а общее количество заболевших - к 19 млн.

При этом такой важный ориентир для рублевых активов как нефть несмотря на некоторую ценовую слабость в конце недели удерживается в районе 67 долларов. Поддержкой котировкам сырья служат динамика запасов нефти и бензина в США, начало в Штатах летнего автомобильного сезона, увеличение объема авиаперевозок, а также уверенность ОПЕК+ в среднесрочном восстановлении спроса. По нашим оценкам, на будущей неделе существенных изменений в ценовой конъюнктуре нефти не произойдет, ожидаем Brent в коридоре 64-69 долларов.

В страновом разрезе над рынком усилилось давление со стороны признаков роста геополитической напряженности в отношениях с ЕС. Также ослаблять динамику отечественного рынка может дивидендный фактор - по нашим оценкам, за первые две недели мая отсечки могут отнять у индекса Мосбиржи до 1,5%. Отметим и накопившуюся после апрельской фазы роста техническую перекупленность, особенно в акциях металлургических компаний.

Предстоящая торговая неделя на российском рынке будет сокращенной из-за праздников, в связи с этим активность инвесторов, вероятнее всего, будет слабой, а обороты - пониженными. В целом, основными для "настроения" российского рынка в начале предстоящего месяца останутся такие ориентиры как общерыночный аппетит к риску, геополитика и цены на нефть.

С учетом описанных выше факторов, можно прогнозировать, что в короткую межпраздничную неделю российский рынок может показать смешанную динамику торгов в пределах диапазона 3520-3600 пунктов по индексу Мосбиржи.