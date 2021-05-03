Что делать, если потеряли смартфон

Что следует делать, если потеряли девайс, перечисляет старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко:
· Заблокировать банковскую карту, привязанную к номеру, по звонку в банк.
· Заблокировать саму SIM-карту.
· Выйти на всех устройствах из социальных сетей и других сервисов, которые привязаны к номеру или в которых вы были залогинены с этого телефона. Можно также дополнительно поменять пароли.
· Обратиться с заявлением в МВД.
Минимизировать ущерб от потери смартфона реально, пока устройство у вас на руках. Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов, советует Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций и управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар".
Настройте автоматическое резервное копирование данных
Опция автоматического резервного копирования доступна в настройках смартфона. Воспользовавшись этой функцией, вы сможете восстановить информацию из последней резервной копии, которая будет находиться в облачном хранилище или на компьютере.
Используйте сложный пароль и автоматическую блокировку экрана
Заранее заблокируйте доступ к устройству, установив на него сложный пароль или графический ключ. Обязательно настройте параметр, отвечающий за максимальное предельное время, в течение которого устройство может находиться в разблокированном состоянии. Благодаря этому снизится риск, что телефон долгое время смогут поддерживать разблокированным.
Используйте биометрию для входа в онлайн-банк и другие важные сервисы
В приложениях, которые дают доступ к ценной информации или совершению финансовых операций, настройте вход с помощью дополнительных факторов аутентификации. Например, по отпечатку пальца, если такая возможность предусмотрена характеристиками смартфона и сервиса. В случае с онлайн-банками это особенно важно, поскольку вторым фактором, подтверждающим проведение транзакции, зачастую является SMS. Это создаст злоумышленнику дополнительное препятствие и не позволит получить доступ к критическим данным, а также совершать какие-либо операции от вашего лица.
Откажитесь от автоматического сохранения паролей от важных учетных записей
Отключите функцию запоминания паролей в приложениях и на сайтах, где хранится критичная информация. Так, например, доступ к электронной почте может позволить злоумышленникам сменить пароль к некоторым сервисам, к которым привязан электронный адрес.