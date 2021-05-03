Что делать, если потеряли смартфон

С помощью смартфона мы не только звоним, но и расплачиваемся в магазинах, осуществляем переводы, инвестируем, общаемся с друзьями, родственниками и коллегами, ищем информацию о ближайших кинотеатрах, аптеках и супермаркетах, храним пароли от аккаунтов, контакты и сканы документов.

Что следует делать, если потеряли девайс, перечисляет старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко:

· Заблокировать банковскую карту, привязанную к номеру, по звонку в банк.

· Заблокировать саму SIM-карту.

· Выйти на всех устройствах из социальных сетей и других сервисов, которые привязаны к номеру или в которых вы были залогинены с этого телефона. Можно также дополнительно поменять пароли.

· Обратиться с заявлением в МВД.

Минимизировать ущерб от потери смартфона реально, пока устройство у вас на руках. Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов, советует Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций и управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар".

Настройте автоматическое резервное копирование данных

Опция автоматического резервного копирования доступна в настройках смартфона. Воспользовавшись этой функцией, вы сможете восстановить информацию из последней резервной копии, которая будет находиться в облачном хранилище или на компьютере.

Используйте сложный пароль и автоматическую блокировку экрана

Заранее заблокируйте доступ к устройству, установив на него сложный пароль или графический ключ. Обязательно настройте параметр, отвечающий за максимальное предельное время, в течение которого устройство может находиться в разблокированном состоянии. Благодаря этому снизится риск, что телефон долгое время смогут поддерживать разблокированным.

Используйте биометрию для входа в онлайн-банк и другие важные сервисы

В приложениях, которые дают доступ к ценной информации или совершению финансовых операций, настройте вход с помощью дополнительных факторов аутентификации. Например, по отпечатку пальца, если такая возможность предусмотрена характеристиками смартфона и сервиса. В случае с онлайн-банками это особенно важно, поскольку вторым фактором, подтверждающим проведение транзакции, зачастую является SMS. Это создаст злоумышленнику дополнительное препятствие и не позволит получить доступ к критическим данным, а также совершать какие-либо операции от вашего лица.

Откажитесь от автоматического сохранения паролей от важных учетных записей

Отключите функцию запоминания паролей в приложениях и на сайтах, где хранится критичная информация. Так, например, доступ к электронной почте может позволить злоумышленникам сменить пароль к некоторым сервисам, к которым привязан электронный адрес.