Эксперт перечислил риски при покупке долларов

Финансовый аналитик перечислил риски вложений в доллары. Для курса американской валюты опасность представляют массированные вливания денег, инициируемые администрацией Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета. Об этом рассказал эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

"В долгосрочном плане доллар продолжит слабеть к корзине валют, - цитирует эксперта "Прайм". - И это продлится до момента, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество".

Дроздов отметил, что опасаться каких-то сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов оснований нет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что доллар утратит роль ведущей мировой валюты, когда другие страны усомнятся в его стабильности и начнут отказываться от него в своих торговых операциях. По его словам, доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год.