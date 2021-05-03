Ядерное топливо готово к загрузке и во второй энергоблок БелАЭС

На строящейся белорусской АЭС в Гродненской области завершено проведение входного контроля тепловыделяющих сборок и поглощающих стержней системы управления и защиты для начальной загрузки уже во второй реактор энергоблока.

Поставка ядерного топлива выполнена по генеральному контракту сооружения энергоблоков АЭС в Островце, подтвердили БЕЛТА в управлении госкорпорации "Росатом", пояснив, что процесс контроля проводился белорусскими специалистами с участием партнеров генерального подрядчика и Новосибирского завода изготовителя топлива.

Каждый этап приемки, констатирует агентство, контролировали сотрудники республиканского Госатомнадзора. Они проверяли внешнее состояние топливной продукции, контрольные геометрические параметры, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам. По итогам был подписан акт, подтверждающий успешное прохождение входного контроля на площадке, надлежащее качество и готовность поставленной партии ядерного топлива к начальной загрузке в реактор.

"До начала загрузки в реактор все топливо будет находиться в хранилище, обеспечивающем соблюдение необходимых условий", - уточнили эксперты.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", все десять автоматических пунктов измерений, действующих в зоне атомной электростанции, подтвердили, что радиационная обстановка в районе первенца ядерной энергетики "остается стабильной".

Данные, которые обновляются каждые десять минут, дают представления специалистам не только о "мощности дозы гамма-излучения, но и о содержании радионуклидов в воздухе".

А по словам представителя отраслевого министерства, в районе размещения БелАЭС еще пять лет назад были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют также три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга.

"Каких-то отклонений от получаемых ранее значений мы не зафиксировали", - резюмируют специалисты.

Местные комментаторы, ссылаясь на заявление руководства страны, связывают пуск первенца атомной энергетики и со значительной экономией топливных ресурсов. Ведь экологически чистая энергетика, по оценке премьер-министра РБ Романа Головченко, позволяет экономить на закупках газа около 750 тысячм долларов в день.

Остается напомнить, что Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту.