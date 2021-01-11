В Минприроды рассказали о радиационном фоне в районе БелАЭС

Все десять автоматических пунктов измерений, действующих в зоне атомной электростанции в Гродненской области, подтвердили в первые дни наступившего года, что радиационная обстановка в районе первенца ядерной энергетики Беларуси "остается стабильной".

Данные, которые обновляются каждые десять минут, пояснил 11 января на пресс-конференции начальник службы радиационного мониторинга Минприроды Михаил Коваленко, дают представления специалистам не только о "мощности дозы гамма-излучения, но и о содержании радионуклидов в воздухе". Кстати, уточнил он, стабильной оставалась ситуация и в течение всего прошлого года.

В районе размещения БелАЭС, по словам представителя министерства, еще пять лет назад были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют также три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений мы не зафиксировали", - резюмировал эксперт.

Кстати, еще в последние дни уходящего года руководство РБ связывало пуск первого блока АЭС и со значительной экономией топливных ресурсов страны. Ведь экологически чистая атомная энергетика, по оценке белорусского премьер-министра Романа Головченко, позволяет экономить на закупках газа около $750 тысяч в день.

При этом он дал понять, что пока на станции осуществляется опытно-промышленная эксплуатация, реакторная установка работает лишь на 75 процентов проектной мощности. "Но уже определенный объем газа мы замещаем и такую сумму для страны экономим", - констатировал глава правительства, слова которого цитировала БЕЛТА.

Стоит напомнить, что белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца.