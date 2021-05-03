Как повлияет смена стратегии "Газпрома" на доходы бюджета

Переориентация "Газпрома" с поставок газа на проекты по его переработке даст стимул развитию регионов, увеличит доходы бюджета и будет способствовать росту добычи голубого топлива. Но пока нет ясности, о каких новых проектах идет речь и о темпах их реализации.

Запуск крупных газохимических предприятий создаст тысячи рабочих мест. Для примера, в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) задействовано 15 тысяч человек (на предприятии будет работать 3 тысячи человек), а в строительстве комплекса по переработке газа в Усть-Луге участвуют 25 тысяч человек (на предприятии будет работать 5 тысяч человек).

Для удовлетворения потребностей новых мощностей по переработке газа потребуется увеличивать его добычу. "Для уже реализуемых проектов ГПЗ Газпрома (Амурский ГПЗ и комплекс в Усть-Луге) суммарной мощностью 87 млрд кубометров газа в год уже определены источники сырья, а также каналы сбыта продукции", - говорит директор практики "Газ и химия" VYGON Consulting Дмитрий Акишин. - Существует потенциал и для дальнейшего развития. Только в традиционных регионах Западной Сибири объем газа, который целесообразно отправить на глубокую переработку до 2025 года, оценивается не менее чем в 50 млрд кубометров.

Газопереработка может оказаться значительно выгоднее экспорта простого газа. Как пояснил Акишин, например, жирный газ (залежи которого есть на глубоких горизонтах традиционных месторождений Западной Сибири и на многих участках в Восточной Сибири) перед отправкой в единую систему газоснабжения требует предварительной подготовки. Выделение жирных компонентов из газа существенно улучшает, а зачастую и определяет экономическую эффективность. Стоимость корзины продуктов, получаемых из него, может в 2-3 раза превышать стоимость самого газа.

В результате бюджет получит налоги и от экспорта трубопроводного газа, и от продажи продукции газохимии, и от создания тысяч новых рабочих мест, уточняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, положительный эффект также получат проекты по созданию инфраструктуры. Новые газоперерабатывающие предприятия потребуют строительства дорог, электростанций, газопроводов и прочего, вложения в которые будут экономически обоснованы и быстрее окупаемы. А это, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность регионов.

Но возникает вопрос о деньгах. "Газпром" уже сейчас ищет недостающие средства на газификацию, около 600 млрд рублей. Строительство газохимических производств также требует больших затрат.

Компания планирует изыскивать средства на финансирование газификации и газопереработки из разных источников, поясняет Гривач. К примеру, для обеспечения программы газификации в этом году (126 млрд рублей) планируется выпустить так называемые вечные облигации. А проекты газохимии реализуются на условиях проектного финансирования с крупными кредитными институтами и банками.

О перефокусировке "Газпрома" с поставок газа на его переработку заявил глава компании Алексей Миллер, выступая на Дне инвестора. Сказанное им полностью соответствует давно принятой стратегии компании, и ничего нового в этом заявлении нет. Ранее ожидалось, что "Газпром" сосредоточится на газопереработке после завершения строительства "Северного потока-2". Но сейчас компания разрабатывает проект экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири-2", который также потребует гигантских инвестиций в ближайшие годы.

Поэтому, пока не будут озвучены реальные планы по новым газоперерабатывающим проектам компании, сказанное Миллером всего лишь меморандум о намерениях. Амурский ГПЗ и комплекс в Усть-Луге проекты старые - строительство первого началось в 2015 году, а второго - в 2013 году, хотя подготовка шла с 2004 года. Причем характеристики предприятия в Усть-Луге неоднократно менялись, а сроки запуска переносились. Также пока нет никакой ясности с третьей очередью завода по сжижению природного газа "Сахалин-2", в котором "Газпром" участвует на основании соглашения о разделе продукции. Фактически у компании уже есть несколько крупнейших незавершенных проектов по переработке газа и один (не считая "Северного потока-2") по экспорту трубопроводного газа. Не закончив их, даже "Газпрому" будет тяжело начать новые, поскольку каждый требует огромных финансовых вложений.