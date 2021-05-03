Кардиолог назвал скрытие симптомы сердечных болезней

Профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков назвал три скрытых симптома, на которые надо обращать внимание при риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди таких симптомов Напалков отметил повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние. Он обратил особое внимание на то, что нужно измерять артериальное давление, даже если человек не чувствует себя плохо, пояснил эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Медик посоветовал не списывать на переутомление или смену погоды повышенное давление при нормальном самочувствии. В таком случае необходимо обязательно обращаться к врачу. Не менее серьезного отношения требуют и нарушения сердечного ритма. По словам врача, не нужно думать, что якобы "полежу и пройдет", а надо идти к специалисту и при необходимости принимать препараты, разжижающие кровь.

Ранее эксперты отмечали, что ходьба является хорошим способом для поддержания здоровья. После долгой зимы - это самый простой способ почувствовать себя лучше. Ежедневная норма - 10 000 шагов. При этом ходьба является предпочтительной и безопасной альтернативой бегу для пожилых и тех, кто страдает от избыточного веса и болезней суставов.