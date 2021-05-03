Сдавать мочу и кровь на анализ для получения водительской медсправки надо будет не всем водителям подряд. А только тем, у кого выражены симптомы заболевания. Новая редакция приказа минздрава, утверждающего порядок проведения медицинского освидетельствования водителей, поступил в Аналитический центр при правительстве РФ по "регуляторной гильотине".

Процедура получения водительской медсправки для тех, кто не лишен прав, не изменится. Фото: Сергей Михеев/РГ

Согласно тексту этого документа, сдавать кровь и мочу для определения регулярного употребления алкоголя, или выявления психоактивных веществ придется только тем, у кого врач при осмотре выявит признаки заболевания, при котором противопоказано управление автомобилем. Речь идет о психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ. Сюда относятся алкоголизм, наркомания.

Как пояснил "РГ" нарколог Юрий Вяльба, такими признаками может быть анемичность лица, смазанная, несвязная речь, запах алкоголя изо рта. Человек может не пройти стандартные тесты - пройти вдоль линии, коснуться пальцами носа. В общем - признаки опьянения. То есть, если человек придет на медкомиссию выпив или с похмелья - его направят на дополнительное обследование.

В обязательном порядке анализы мочи и крови будут сдавать те, кто ранее был лишен прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования. Всем остальным водителям и кандидатам в водители для получения этой справки сдавать такие анализы не придется. Что представляется справедливым.

Напомним, что скандал с этим приказом разгорелся еще в 2019 году. А все потому, что в его первоначальной версии было прописано обязательное требование сдачи анализов в наркодиспансере всеми водителями поголовно. Мочу собирались брать для исследования на наличие психоактивных веществ, а кровь - на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Если человек каждый день доходит до состояния опьянения, то анализ это покажет.

Анализы стоят дорого, да и делаются небыстро. Таким образом, стоимость справки для водителя увеличивалась в разы, а сроки ее получения растягивались на неделю.

Обязательно анализы мочи и крови будут сдавать те, кто был лишен прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования

Когда приказ был утвержден и стало известно, что вступит в силу он 22 ноября 2019 года, началась паника. В медкомиссии выстроились километровые очереди, чтобы получить справки по старым правилам. Скандал разгорелся настолько, что даже президент России Владимир Путин довольно резко раскритиковал нововведение. И минздрав отложил сроки вступления скандальных норм. Последняя отсрочка дана до 1 января 2022 года.

В исправленном документе помимо уточнения, кто должен сдавать анализы, убран CDT-тест. То есть каждая клиника может определять наличие регулярной алкогольной нагрузки тем оборудованием, которое имеет, а не закупать крайне дорогое.

Собственно, выявление психоактивных веществ в моче, или регулярной алкогольной нагрузки в крови само по себе противопоказанием к управлению транспортным средством не является. Если это выявлено, то водителя отправят на дополнительное обследование, по результатам которого будет принято решение: есть у водителя противопоказания или нет.