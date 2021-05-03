Один человек передал другому автомобиль, а тот совершил на нем аварию. Кто будет оплачивать ущерб пострадавшему? Казалось бы, должен непосредственный виновник ДТП. Но, оказывается, не так все однозначно. В таких в делах много вопросов. Например, на каких основаниях виновник аварии управлял автомобилем - получил ли он право владения или только пользования? А, может, компенсировать ущерб должен собственник машины? Во всех этих тонкостях разбирался Верховный суд.

Итак, некто Семенов дал свою машину некоему Максимову. Максимов же врезался на ней в стоящий на светофоре автомобиль некоего Малащинского. Сотрудники ГИБДД оформили происшествие, признав, что виноват в нем Максимов. Выяснилось, что Максимов в полис ОСАГО не вписан. То есть его гражданская ответственность не застрахована. В добровольном порядке возмещать ущерб он также отказался.

Пришлось Малащинскому проводить независимую оценку ущерба и подавать иск к Максимову в суд. Но тут возникла проблема: истец решил сменить ответчика. Как сообщает портал Право.ru, на заседании по его делу Верховного суда, на вопрос судьи, зачем он это сделал, Малащинский ответил: "Сначала я не знал, кто собственник. Когда на первом заседании суда выяснилось, что Максимов - не собственник, судья мне говорит: "Вы подумайте, вы должны правильно выбрать ответчика". И мы решили поменять ответчика".

В итоге, судья первой инстанции отказал в иске. Он указал, что ущерб должен возмещать виновник столкновения. Семенов доверил ему машину вместе с ключами и документами. Следовательно, в момент ДТП Максимов владел авто на законных основаниях и поэтому отвечать за ущерб должен он.

Апелляционный суд отменил это решение и частично удовлетворил требования пострадавшего в ДТП. Он пришел к выводу, что собственником автомобиля в момент аварии был Семенов. Максимову не была выдана доверенность на право управления транспортным средством, не было представлено договора аренды или иного распоряжения. Соответственно, владельцем источника повышенной опасности и, следовательно, лицом, обязанным возместить ущерб, является собственник.

Но с этим решением не согласился кассационный суд. Он напомнил, что с 2012 года была упразднена обязанность водителя иметь при себе доверенность. Семенов мог передать в пользование автомобиль Максимову без выдачи доверенности. Кроме того, сам Максимов, привлеченный в качестве третьего лица, не возражал, что он владелец автомобиля в момент ДТП и именно он должен возмещать ущерб. Поэтому кассационный суд решение апелляции отменил, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Однако с такими выводами не согласился Верховный суд. Он отменил решение кассационного суда, направив дело на новое рассмотрение. Мотивировочная часть решения еще не опубликована, поэтому пока сложно сказать, на каких основаниях он это сделал. Но, учитывая, что его позиция в этом вопросе не меняется несколько лет, можно вспомнить аналогичные дела.

Например, случай, когда водитель пользовался машиной по доверенности, однако не был вписан в страховку. Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что возмещать ущерб должен именно он. Однако Верховный суд указал, что акт передачи собственником машины другому лицу права управления ею, в том числе с передачей ключей и регистрационных документов на автомобиль, подтверждает лишь волеизъявление собственника на передачу данного имущества в пользование. Он не свидетельствует о передаче права владения имуществом. Такое использование не лишает собственника имущества права владения им, а, следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником повышенной опасности.

Суды должны установить степень вины как водителя, так и собственника автомобиля. Это основание для распределения доли возмещения вреда

Кроме того, в аналогичных делах Верховный суд указывает, что суды нижних инстанций должны установить степень вины как водителя, так и собственника автомобиля. Это основание для распределения доли возмещения вреда.

Как пояснил "РГ" адвокат Лев Воропаев, Верховный суд РФ уже на протяжении длительного времени исходит из того, что если ответственность водителя, который виновен в ДТП, на момент аварии не была застрахована по ОСАГО, то ответственность по возмещению ущерба возлагается в том числе и на собственника транспортного средства. При этом пострадавшему подавать иск надо было сразу и к собственнику, и к водителю. Тогда не пришлось бы проходить столько инстанций для получения возмещения ущерба.