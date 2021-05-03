Названа самая аварийная дорога Москвы

Самой аварийной трассой Москвы остается МКАД, сообщает городской департамент транспорта. Причем во многом на статистику влияют аварии с грузовиками: только с начала года в них получили травмы 56 человек.

В общей сложности за первые три месяца 2021 года в Москве произошло 143 ДТП с участием грузовиков тяжелее 3,5 тонны. В них погибли 11 человек и 143 ранены.

На МКАД в таких авариях приходится 27 процентов от всех погибших, и почти треть от всех пострадавших в городе.

Как отмечают в Дептрансе, это связано с концентрацией транзитных грузовиков на МКАД, которая остается высокой даже несмотря на действующие ограничения.

Запрет на движение по кольцу без пропуска для грузовиков тяжелее 3,5 тонны должен был вступить в силу 5 мая, однако власти, пойдя навстречу малому бизнесу, перенесли дату на 15 июня.