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03.05.2021 11:12
Рубрика: Дороги

Названа самая аварийная дорога Москвы

Текст: Сергей Бабкин
Самой аварийной трассой Москвы остается МКАД, сообщает городской департамент транспорта. Причем во многом на статистику влияют аварии с грузовиками: только с начала года в них получили травмы 56 человек.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В общей сложности за первые три месяца 2021 года в Москве произошло 143 ДТП с участием грузовиков тяжелее 3,5 тонны. В них погибли 11 человек и 143 ранены.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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На МКАД в таких авариях приходится 27 процентов от всех погибших, и почти треть от всех пострадавших в городе.

Как отмечают в Дептрансе, это связано с концентрацией транзитных грузовиков на МКАД, которая остается высокой даже несмотря на действующие ограничения.

Запрет на движение по кольцу без пропуска для грузовиков тяжелее 3,5 тонны должен был вступить в силу 5 мая, однако власти, пойдя навстречу малому бизнесу, перенесли дату на 15 июня.