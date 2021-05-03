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03.05.2021 20:44
Рубрика: Легковые авто

Обновленная Toyota Camry: как сделать бестселлер еще лучше

Текст: Юрий Зубко
В России стартовали продажи обновленной Toyota Camry. Автомобиль получил модернизированные двигатели, новое оснащение и специальную версию. "РГ" отправилась в Краснодарский край, чтобы узнать все об изменениях, которые произошли с самым популярным бизнес-седаном страны.
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
Как снаружи

Восьмое поколение Camry появилось в России три года назад - самое время для рестайлинга. С другой стороны, внешность бестселлера Toyota остается актуальным и сейчас, поэтому японцы решились лишь на точечные изменения.

Например, решетка радиатора получила новые элементы обрамления в зависимости от комплектации. Уже начиная с базовой версии у седана теперь есть 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, а к палитре из пяти базовых цветов добавились два новых - синий и красный. Заднюю же часть автомобиль решили вообще не трогать.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Ну а для тех, кому захочется выделиться, есть специальная версия GR Sport. Она отличается двухцветной окраской кузова. Например, у нас на тесте была машина с черным верхом и красным низом, которая вживую выглядела просто отлично.

У нее черные планки нижней решетки радиатора, красные акценты на переднем бампере, черная глянцевая окантовка решетки, черные корпуса зеркал заднего вида, черные молдинги (для версии с двигателем 3,5 литра), черные колесные диски (также для топового мотора), дверные ручки в цвет кузова.

Сзади у такой Camry черный спойлер, логотип Toyota на черном фоне, красные вставки по низу бампера, логотип GR Sport на крышке багажника и прозрачные задние фонари для версии 3,5 литра. Она стала преемником спецверсии S-Edition.

Как внутри
Фото: Пресс-служба Toyota

Главные изменения внутри - это новое расположение центральных воздуховодов и дисплея мультимедиа. Все ради водителя, которому теперь легче считывать информацию. Но сама мультимедиа также теперь другая.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Отныне в базовой комплектации стоит семидюймовый дисплей, а начиная с версии "Элеганс" диагональ экрана увеличилась с восьми до девяти дюймов. Плюс добавилась поддержка Android Auto и Apple CarPlay, которая теперь есть у всех Camry - об этом настойчиво просили владельцы седана. Начиная с версии GR Sport в авто присутствует акустика JBL с девять динамиками.

Седан избавился от глянцевого покрытия на центральном тоннеле (это особенно должно обрадовать поклонников модели, которые настойчиво просили об этом) и обзавелся новыми декоративными вставками: платиной для начальных комплектаций и темным деревом для более продвинутых версий.

Фото: Пресс-служба Toyota

В багажнике полноразмерная запаска уступила место докатке - тем самым добавилось 31 л пространства, сам грузовой отсек теперь с ровным полом. С электроприводом спинки заднего дивана он вмещает 500 л, а без электропривода - 524 л.

Фото: Пресс-служба Toyota

Покупая GR Sport, вы также получите чуточку эксклюзива и в интерьере салона: красную прострочку на руле, дверных картах, на ручке КПП и центральном подлокотнике, на передних и задних сиденьях, на передней панели. Кроме того, логотип GR Sport присутствует на кнопке запуска двигателя и ключе зажигания. Ну а если взять автомобиль с двигателем 3,5 литра, то у вас также будет выбор режимов движения (Eco, Normal, Sport).

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Отдельно стоит остановиться на пакете Toyota Safety Sense, который получил для Camry расширенный функционал. Система предотвращения столкновений теперь помогает точнее совершать повороты на перекрестке и объезжать препятствия в аварийной ситуации, а активный круиз-контроль научился снижать скорость в поворотах благодаря данным от системы распознавания дорожных знаков.

На этом все изменения внутри заканчиваются. Camry по-прежнему остается седаном с большим жизненным пространством как спереди, так и сзади, комфортными и удобными сиденьями, качественными материалами отделки, отличной эргономикой и большим количеством доступных опций для задних пассажиров.

Как едет
Фото: Пресс-служба Toyota.

Изменений в техническом плане хватает. Базовый мотор на 2,0 литра отличается увеличенным на 14 Нм крутящим моментом (до 206 Нм), улучшенной на 1,5 секунды динамикой разгона и уменьшенным на 1,1 литра расходом топлива в смешанном цикле. Вместо "автомата" пару двигателю составил вариатор Direct Shift с механическими первой и задней передачами. Этот же вариатор используется на кроссоверах RAV4 и C-HR. Так что новым он является только для Camry.

Фото: Istock
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Понятно, что это базовый мотор, поэтому чуда ждать от него не стоит. В городе его вполне хватает, а вот на трассе во время обгонов от завывания никуда не деться. Впрочем, он гораздо резвее доресталийнгового автомобиля с мотором 2,5 литра (9,5 секунды против 9,9). Плюс именно автомобиль с двигателем 2,0 литра оказался оптимальным в наших дорожных условиях. На своих 17-дюймовых колесах Continental Premium Contack 5 седан гораздо мягче и комфортнее справляется с неровностями. Да и в салоне гораздо тише, чем при 18-дюймовых.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Далее идет мотор на 2,5 литра, который стал мощнее на 19 л.с. до 200 л.с., а крутящий момент увеличился на 12 Нм - до 243 Нм. Время разгона до 100 км/ч уменьшилось на 1,2 секунды - до 8,7 с. Двигатель комплектуется 8-диапазонным "автоматом" вместо 6-диапазонного. Кстати, именно на этот двигатель приходится большая часть продаж в России - с января по март около 79% (в прошлом году чуть меньше - 76%). Ясно, что и после обновления он останется самым популярным. Это своего рода золотая середина среди Camry.

Восьмиступенчатый автомат легко отзывается на педаль акселератора и быстро перещелкивает передачи. Спорткаровской динамики вы, конечно же, не получите, но на адекватное, предсказуемое и достаточно мощное ускорение можете рассчитывать.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Большой перегон от аэродрома, где мы сравнивали в дрэг-рейсинге обновленные и дорестайлинговые Camry, показал, что седан c 2,5-литровым мотором отлично чувствует себя на трассе: можно смело идти на обгон и не бояться, что вовремя завершить маневр у вас не получится. При этом японский седан по-прежнему обладает приличной управляемостью и отменной плавностью хода. За рулем Camry не скучно, и это главное.

Фото: Пресс-служба Toyota

Что касается самого мощного двигателя 3,5 литра, то рестайлинг его никак не затронул. У седана все тот же 249-сильный V6 с комбинированным впрыском, который трудится вместе с 8-ступенчатым "автоматом". И у россиян это до сих пор самая желанная Camry.

Что в итоге
Фото: Пресс-служба Toyota.

Уже 19 лет Camry бессменный лидер в своем сегменте на нашем рынке. На долю модели приходится 46% продаж среди бизнес-седанов. Но и не только обычные россияне выбирают Toyota, корпоративные клиенты также очень охотно покупают Camry. В прошлом году в сравнении с основными конкурентами на долю автомобиля пришлось 58% продаж юридическим лицам.

Улучшить то, что и так хорошо продается - не самая легкая задача. А потому рестайлинг должен прийтись по вкусу не только лояльной аудитории, но и привлечь новую. Сами японцы говорят о молодых мужчинах, которые ценят технологии, престиж, динамику, управляемость, а также об амбициозных семьянинах, любящих стиль и безопасность.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Да, с января по март 2021 года Kia K5 сумела обойти Camry - 5866 проданных авто против 5028 экземпляров соответственно. Но в Toyota не сомневаются, что их бизнес-седан по итогам года все равно станет самым популярным в классе.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
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Ведь у Camry среди прочего есть конкурентное преимущество в виде мощного двигателя 3.5 литра (приходится 13% продаж, больше, чем у 2.0 литра), а также главный козырь - надежность и высокая ликвидность. Добавьте к этому новые моторы, псевдоспортивную модификацию GR Sport, а также изменения, которые так хотели владельцы Toyota (вроде обновленной мультимедиа), и вы получите Camry, у которой просто нет слабых мест.

После обновления базовый автомобиль со 150-сильным 2,0-литровым мотором и вариатором в версии "Стандарт" стоит 1 880 500 рублей. "Стандарт Плюс" с 2,5-литровым 200-сильным силовым агрегатом и "автоматом" обойдется в 2 151 500 рублей. За максимальную версию Executive Safety с 3,5-литровым силовым агрегатом надо отдать 2 916 500 рублей.

#Toyota #тест-драйвы