Обновленная Toyota Camry: как сделать бестселлер еще лучше

В России стартовали продажи обновленной Toyota Camry. Автомобиль получил модернизированные двигатели, новое оснащение и специальную версию. "РГ" отправилась в Краснодарский край, чтобы узнать все об изменениях, которые произошли с самым популярным бизнес-седаном страны.

Как снаружи

Восьмое поколение Camry появилось в России три года назад - самое время для рестайлинга. С другой стороны, внешность бестселлера Toyota остается актуальным и сейчас, поэтому японцы решились лишь на точечные изменения.

Например, решетка радиатора получила новые элементы обрамления в зависимости от комплектации. Уже начиная с базовой версии у седана теперь есть 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, а к палитре из пяти базовых цветов добавились два новых - синий и красный. Заднюю же часть автомобиль решили вообще не трогать.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Ну а для тех, кому захочется выделиться, есть специальная версия GR Sport. Она отличается двухцветной окраской кузова. Например, у нас на тесте была машина с черным верхом и красным низом, которая вживую выглядела просто отлично.

У нее черные планки нижней решетки радиатора, красные акценты на переднем бампере, черная глянцевая окантовка решетки, черные корпуса зеркал заднего вида, черные молдинги (для версии с двигателем 3,5 литра), черные колесные диски (также для топового мотора), дверные ручки в цвет кузова.

Сзади у такой Camry черный спойлер, логотип Toyota на черном фоне, красные вставки по низу бампера, логотип GR Sport на крышке багажника и прозрачные задние фонари для версии 3,5 литра. Она стала преемником спецверсии S-Edition.

Как внутри

Фото: Пресс-служба Toyota

Главные изменения внутри - это новое расположение центральных воздуховодов и дисплея мультимедиа. Все ради водителя, которому теперь легче считывать информацию. Но сама мультимедиа также теперь другая.

Отныне в базовой комплектации стоит семидюймовый дисплей, а начиная с версии "Элеганс" диагональ экрана увеличилась с восьми до девяти дюймов. Плюс добавилась поддержка Android Auto и Apple CarPlay, которая теперь есть у всех Camry - об этом настойчиво просили владельцы седана. Начиная с версии GR Sport в авто присутствует акустика JBL с девять динамиками.

Седан избавился от глянцевого покрытия на центральном тоннеле (это особенно должно обрадовать поклонников модели, которые настойчиво просили об этом) и обзавелся новыми декоративными вставками: платиной для начальных комплектаций и темным деревом для более продвинутых версий.

Фото: Пресс-служба Toyota

В багажнике полноразмерная запаска уступила место докатке - тем самым добавилось 31 л пространства, сам грузовой отсек теперь с ровным полом. С электроприводом спинки заднего дивана он вмещает 500 л, а без электропривода - 524 л.

Фото: Пресс-служба Toyota

Покупая GR Sport, вы также получите чуточку эксклюзива и в интерьере салона: красную прострочку на руле, дверных картах, на ручке КПП и центральном подлокотнике, на передних и задних сиденьях, на передней панели. Кроме того, логотип GR Sport присутствует на кнопке запуска двигателя и ключе зажигания. Ну а если взять автомобиль с двигателем 3,5 литра, то у вас также будет выбор режимов движения (Eco, Normal, Sport).

Отдельно стоит остановиться на пакете Toyota Safety Sense, который получил для Camry расширенный функционал. Система предотвращения столкновений теперь помогает точнее совершать повороты на перекрестке и объезжать препятствия в аварийной ситуации, а активный круиз-контроль научился снижать скорость в поворотах благодаря данным от системы распознавания дорожных знаков.

На этом все изменения внутри заканчиваются. Camry по-прежнему остается седаном с большим жизненным пространством как спереди, так и сзади, комфортными и удобными сиденьями, качественными материалами отделки, отличной эргономикой и большим количеством доступных опций для задних пассажиров.

Как едет

Фото: Пресс-служба Toyota.

Изменений в техническом плане хватает. Базовый мотор на 2,0 литра отличается увеличенным на 14 Нм крутящим моментом (до 206 Нм), улучшенной на 1,5 секунды динамикой разгона и уменьшенным на 1,1 литра расходом топлива в смешанном цикле. Вместо "автомата" пару двигателю составил вариатор Direct Shift с механическими первой и задней передачами. Этот же вариатор используется на кроссоверах RAV4 и C-HR. Так что новым он является только для Camry.

Понятно, что это базовый мотор, поэтому чуда ждать от него не стоит. В городе его вполне хватает, а вот на трассе во время обгонов от завывания никуда не деться. Впрочем, он гораздо резвее доресталийнгового автомобиля с мотором 2,5 литра (9,5 секунды против 9,9). Плюс именно автомобиль с двигателем 2,0 литра оказался оптимальным в наших дорожных условиях. На своих 17-дюймовых колесах Continental Premium Contack 5 седан гораздо мягче и комфортнее справляется с неровностями. Да и в салоне гораздо тише, чем при 18-дюймовых.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Далее идет мотор на 2,5 литра, который стал мощнее на 19 л.с. до 200 л.с., а крутящий момент увеличился на 12 Нм - до 243 Нм. Время разгона до 100 км/ч уменьшилось на 1,2 секунды - до 8,7 с. Двигатель комплектуется 8-диапазонным "автоматом" вместо 6-диапазонного. Кстати, именно на этот двигатель приходится большая часть продаж в России - с января по март около 79% (в прошлом году чуть меньше - 76%). Ясно, что и после обновления он останется самым популярным. Это своего рода золотая середина среди Camry.

Восьмиступенчатый автомат легко отзывается на педаль акселератора и быстро перещелкивает передачи. Спорткаровской динамики вы, конечно же, не получите, но на адекватное, предсказуемое и достаточно мощное ускорение можете рассчитывать.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Большой перегон от аэродрома, где мы сравнивали в дрэг-рейсинге обновленные и дорестайлинговые Camry, показал, что седан c 2,5-литровым мотором отлично чувствует себя на трассе: можно смело идти на обгон и не бояться, что вовремя завершить маневр у вас не получится. При этом японский седан по-прежнему обладает приличной управляемостью и отменной плавностью хода. За рулем Camry не скучно, и это главное.

Фото: Пресс-служба Toyota

Что касается самого мощного двигателя 3,5 литра, то рестайлинг его никак не затронул. У седана все тот же 249-сильный V6 с комбинированным впрыском, который трудится вместе с 8-ступенчатым "автоматом". И у россиян это до сих пор самая желанная Camry.

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Toyota.

Уже 19 лет Camry бессменный лидер в своем сегменте на нашем рынке. На долю модели приходится 46% продаж среди бизнес-седанов. Но и не только обычные россияне выбирают Toyota, корпоративные клиенты также очень охотно покупают Camry. В прошлом году в сравнении с основными конкурентами на долю автомобиля пришлось 58% продаж юридическим лицам.

Улучшить то, что и так хорошо продается - не самая легкая задача. А потому рестайлинг должен прийтись по вкусу не только лояльной аудитории, но и привлечь новую. Сами японцы говорят о молодых мужчинах, которые ценят технологии, престиж, динамику, управляемость, а также об амбициозных семьянинах, любящих стиль и безопасность.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Да, с января по март 2021 года Kia K5 сумела обойти Camry - 5866 проданных авто против 5028 экземпляров соответственно. Но в Toyota не сомневаются, что их бизнес-седан по итогам года все равно станет самым популярным в классе.

Ведь у Camry среди прочего есть конкурентное преимущество в виде мощного двигателя 3.5 литра (приходится 13% продаж, больше, чем у 2.0 литра), а также главный козырь - надежность и высокая ликвидность. Добавьте к этому новые моторы, псевдоспортивную модификацию GR Sport, а также изменения, которые так хотели владельцы Toyota (вроде обновленной мультимедиа), и вы получите Camry, у которой просто нет слабых мест.

После обновления базовый автомобиль со 150-сильным 2,0-литровым мотором и вариатором в версии "Стандарт" стоит 1 880 500 рублей. "Стандарт Плюс" с 2,5-литровым 200-сильным силовым агрегатом и "автоматом" обойдется в 2 151 500 рублей. За максимальную версию Executive Safety с 3,5-литровым силовым агрегатом надо отдать 2 916 500 рублей.