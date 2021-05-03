Перечислены симптомы тяжелого течения COVID-19 у ребенка

Одышка, сыпь, температура, которая держится более трех дней - эти симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"При наличии таких симптомов у ребенка необходимо обязательно обратиться к врачам и пройти дополнительную диагностику, - цитирует специалиста РИА Новости. - Изменения рентгенографии могут быть также свидетельством развития осложнений".

Горелов отметил, что в большинстве случае коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению со взрослыми. Анализ данных за 12 месяцев показывает, что тяжелое течение наблюдается лишь у 0,2% детей.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали условие для победы над COVID-19. Было отмечено, что нулевые показатели заболеваемости коронавирусом возможны только в случае, когда у 60-70 процентов россиян будет сформирован иммунитет к вирусу. Ключевая мера защиты от инфекции - вакцинация. В рамках прививочной кампании в России уже введено почти 20 миллионов доз вакцины. Для формирования надежного иммунитета человеку необходимо получить два компонента препарата.