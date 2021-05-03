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03.05.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Почему пистолет отстреливает на АЗС до окончания заправки

Текст: Борис Захаров
Вы приехали на автозаправку, вставили заправочный пистолет в бензобак и нажали на курок, но смогли залить лишь пару литров горючего. После этого пистолет начал отстреливать, и завершить заправку не удалось. Разберемся с причинами такой проблемы и методами ее устранения.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В норме, когда бак заполняется до максимума, пистолет отстреливает. Но когда в топливной системе автомобиля есть неисправности, отстреливания происходят на любом этапе заправки, даже когда бак пуст. Как решить проблему?

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
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Для начала нужно убедиться, что виновницей не является оборудование самой АЗС. Поэтому просто едем на другую АЗС и смотрим, что происходит там в процессе заправки. Если проблема с нештатным отстреливанием пистолета не уходит, значит, увы, дело в вашей машине.

На следующем этапе исключаем элементарные механические изъяны, которые могут создавать проблему при заправке. В частности, виновником проблем вполне может быть сломанный механизм открывания топливного бака. Если бак в вашем автомобиле открывается автоматически, нужно проверить исправность блокирующей системы. Впрочем, причина может быть и более банальной - отслоившийся или перекрутившийся патрубок заправочной горловины. Пистолет отстреливает в результате из-за создавшегося механического препятствия. Соответственно - смотрим и устраняем дефект.

Нередко также горючее не льется, когда пистолет установлен неправильно. Рычаг нужно утапливать в заправочной горловине до технологического изгиба. При этом не следует запихивать пистолет с усилием и под углом, особенно, если вы ощущаете механическое препятствие. Наконец, нельзя исключать, что в вашем автомобиле неисправен индикатор уровня топлива. В пистолет же встроен специальный датчик, который реагирует на полный бак, и, стало быть, вы пытаетесь залить топливо в уже полный бак.

А вот еще одна частая причина такой проблемы - может быть неисправен запорный клапан в баке. Как известно, такая защита устанавливается практически в каждом автомобиле, чтобы минимизировать риск возгорания или взрыва в случае ДТП. Неисправность такого клапана, к слову, - распространенная проблема. Этот элемент монтируется при входе заправочного трубопровода в бак и выходит из строя по нескольким причинам. Самая распространенная - механические повреждения.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Нередко они происходят, когда вы сами или злоумышленники пытались слить топливо из вашего бензобака с помощью резинового шланга. Кроме того, клапан нередко ломается после того, как автомобиль продолжительное время простаивал без движения с минимальным количеством залитого горючего.

Однако существуют и другие виновники нештатного отстреливания заправочного пистолета. Это воздухоотводные трубки, смонтированные параллельно топливозаправочной горловине. Если они находятся в некондиционном состоянии (засорены, переломлены, пережаты), отвод воздуха из бака не осуществляется. Соответственно, в таком случае эти детали становятся причиной того, что заправочный пистолет преждевременно отстреливает.

Наконец, очень частая причина нештатного отстреливания заправочного пистолета - это неисправная вентиляция топливной системы. Чаще всего такую ситуацию провоцирует загрязненный фильтр угольного адсорбера или сам адсорбер - иначе говоря, фильтр, который не позволяет парам бензина из бака попадать в атмосферу.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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При неисправном адсорбере в системе могут скапливаться газы, которые мешают подавать топливо в бак. В этом случае необходимо проверить и при необходимости прочистить адсорбер. Эта деталь представляет из себя бочкообразную емкость, наполненную перемолотым углем, в котором конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля.

Таким образом, сначала проверяем целостность адсорбера (как вариант, корпус может проржаветь). Случается, что ветхие адсорберы выпускают из себя уголь, забивая как систему, так и клапан продувки. Поэтому необходимо проверить, не забита ли деталь угольной пылью или другим мусором.

Иными словами, начните выявлять причину проблем с заправкой, пошагово исключая возможные варианты. Иногда проще всего заехать на сервис и поменять проблемную деталь с помощью специалистов.