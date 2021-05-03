Почему пистолет отстреливает на АЗС до окончания заправки

Вы приехали на автозаправку, вставили заправочный пистолет в бензобак и нажали на курок, но смогли залить лишь пару литров горючего. После этого пистолет начал отстреливать, и завершить заправку не удалось. Разберемся с причинами такой проблемы и методами ее устранения.

В норме, когда бак заполняется до максимума, пистолет отстреливает. Но когда в топливной системе автомобиля есть неисправности, отстреливания происходят на любом этапе заправки, даже когда бак пуст. Как решить проблему?

Для начала нужно убедиться, что виновницей не является оборудование самой АЗС. Поэтому просто едем на другую АЗС и смотрим, что происходит там в процессе заправки. Если проблема с нештатным отстреливанием пистолета не уходит, значит, увы, дело в вашей машине.

На следующем этапе исключаем элементарные механические изъяны, которые могут создавать проблему при заправке. В частности, виновником проблем вполне может быть сломанный механизм открывания топливного бака. Если бак в вашем автомобиле открывается автоматически, нужно проверить исправность блокирующей системы. Впрочем, причина может быть и более банальной - отслоившийся или перекрутившийся патрубок заправочной горловины. Пистолет отстреливает в результате из-за создавшегося механического препятствия. Соответственно - смотрим и устраняем дефект.

Нередко также горючее не льется, когда пистолет установлен неправильно. Рычаг нужно утапливать в заправочной горловине до технологического изгиба. При этом не следует запихивать пистолет с усилием и под углом, особенно, если вы ощущаете механическое препятствие. Наконец, нельзя исключать, что в вашем автомобиле неисправен индикатор уровня топлива. В пистолет же встроен специальный датчик, который реагирует на полный бак, и, стало быть, вы пытаетесь залить топливо в уже полный бак.

А вот еще одна частая причина такой проблемы - может быть неисправен запорный клапан в баке. Как известно, такая защита устанавливается практически в каждом автомобиле, чтобы минимизировать риск возгорания или взрыва в случае ДТП. Неисправность такого клапана, к слову, - распространенная проблема. Этот элемент монтируется при входе заправочного трубопровода в бак и выходит из строя по нескольким причинам. Самая распространенная - механические повреждения.

Нередко они происходят, когда вы сами или злоумышленники пытались слить топливо из вашего бензобака с помощью резинового шланга. Кроме того, клапан нередко ломается после того, как автомобиль продолжительное время простаивал без движения с минимальным количеством залитого горючего.

Однако существуют и другие виновники нештатного отстреливания заправочного пистолета. Это воздухоотводные трубки, смонтированные параллельно топливозаправочной горловине. Если они находятся в некондиционном состоянии (засорены, переломлены, пережаты), отвод воздуха из бака не осуществляется. Соответственно, в таком случае эти детали становятся причиной того, что заправочный пистолет преждевременно отстреливает.

Наконец, очень частая причина нештатного отстреливания заправочного пистолета - это неисправная вентиляция топливной системы. Чаще всего такую ситуацию провоцирует загрязненный фильтр угольного адсорбера или сам адсорбер - иначе говоря, фильтр, который не позволяет парам бензина из бака попадать в атмосферу.

При неисправном адсорбере в системе могут скапливаться газы, которые мешают подавать топливо в бак. В этом случае необходимо проверить и при необходимости прочистить адсорбер. Эта деталь представляет из себя бочкообразную емкость, наполненную перемолотым углем, в котором конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля.

Таким образом, сначала проверяем целостность адсорбера (как вариант, корпус может проржаветь). Случается, что ветхие адсорберы выпускают из себя уголь, забивая как систему, так и клапан продувки. Поэтому необходимо проверить, не забита ли деталь угольной пылью или другим мусором.

Иными словами, начните выявлять причину проблем с заправкой, пошагово исключая возможные варианты. Иногда проще всего заехать на сервис и поменять проблемную деталь с помощью специалистов.