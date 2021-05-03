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03.05.2021 20:09
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций

Текст: Юрий Когалов

Постпред России при ЕС Владимир Чижов разъяснил представителям европейских институтов, почему Москва ввела санкции в отношении ряда чиновников стран ЕС. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства РФ при Евросоюзе.

Постпреда РФ при ЕС вызвали из-за введенных Москвой санкций

Отмечается, что на состоявшейся сегодня встрече Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансон обсуждалось нынешнее состояние отношений России и Евросоюза. "Стороны выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению. Посол дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля в ответ на односторонние решения Евросоюза", - сообщили в дипмиссии. Чижов со своей стороны также подтвердил готовность Москвы работать над выправлением нездоровой ситуации в отношениях с Брюсселем.

Напомним, в минувшую пятницу МИД РФ опубликовал "черный список" из восьми имен, в который вошли представители различных европейских структур. Им всем был запрещен въезд на территорию России. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, границы для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур были закрыты на условиях взаимности в ответ на санкционные решения Совета ЕС от 2 и 22 марта. "С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы", - отметила Захарова. По ее словам, "односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются российской стороной как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами".

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