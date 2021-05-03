Постпреда РФ при ЕС вызвали из-за введенных Москвой санкций

Постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова вызвали сегодня к главе внешнеполитической службы Евросоюза в связи с веденными Москвой санкциями в отношении ряда европейских чиновников. Об этом проинформировал официальный представитель службы Питер Стано.

"После полудня он будет принят главой внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением", - приводит его слова РИА Новости.

Стано также сообщил, что 10 мая пройдет совещание министров иностранных дел стран ЕС, на котором будет рассмотрено, как Брюссель должен отреагировать на действия России.

Напомним, в минувшую пятницу МИД РФ опубликовал "черный список" из восьми имен, в который вошли представители различных европейских структур. Им всем был запрещен въезд на территорию России.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, границы для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур были закрыты на условиях взаимности в ответ на санкционные решения Совета ЕС от 2 и 22 марта.

"С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы", - отметила Захарова.

Как указала дипломат, нота об ответных шагах Москвы была вручена главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру. Ему было заявлено, что "односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются российской стороной как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами".