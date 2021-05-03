Новости

Съемочная группа фильма "Пункт пропуска" попала в базу сайта "Миротворец" 15:12
Парламент Армении провалил голосование по кандидатуре премьера 14:34
Москвичей предостерегли от лжесотрудников коммунальных служб 14:20
Постпреда РФ при ЕС вызвали из-за введенных Москвой санкций 14:18
Власти Москвы пока не будут ослаблять масочно-перчаточный режим 14:06
Туристы из РФ на Кипре по-прежнему должны сдавать два теста на COVID 13:50
В Минске выступит группа "Сплин" 13:45
Россиянам порекомендовали срочно покинуть Непал 13:21
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС 12:36
РФС и РПЛ проведут проверку по жалобе "Локомотива" 12:25
Зарема Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 12:09
Захарова: ПРО США провоцирует гонку вооружений 11:36
Собянин: За 25 лет московские спасатели на воде спасли 5 246 человек 11:12
В Чувашии семь человек пострадали в массовом ДТП 11:12
В Волгограде простились с погибшими в ДТП спортсменками 10:44
Камчатские прокуроры начали проверку после падения девочки со скалы 10:20
На Камчатке девочка упала со скалы 09:29
Южная Африка ограничит разведение львов в неволе 08:16
Камала Харрис станет первым вице-президентом в музее мадам Тюссо 08:05
Полицейские в США проигнорировали вакцинацию 07:58
Более миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита 07:32
Эксперт перечислил риски при покупке долларов 06:48
Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю 06:05
Жители Китая удвоили число майских поездок по стране 05:59
В Греции с сегодняшнего дня открываются рестораны и кафе 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 14:18
Рубрика: В мире

Постпреда РФ при ЕС вызвали из-за введенных Москвой санкций

Текст: Юрий Когалов

Постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова вызвали сегодня к главе внешнеполитической службы Евросоюза в связи с веденными Москвой санкциями в отношении ряда европейских чиновников. Об этом проинформировал официальный представитель службы Питер Стано.

Фото: Michael Kappeler/dpa (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
Депутат бундестага рассказал о "ведущих к хаосу" санкциях против РФ

"После полудня он будет принят главой внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением", - приводит его слова РИА Новости.

Стано также сообщил, что 10 мая пройдет совещание министров иностранных дел стран ЕС, на котором будет рассмотрено, как Брюссель должен отреагировать на действия России.

Напомним, в минувшую пятницу МИД РФ опубликовал "черный список" из восьми имен, в который вошли представители различных европейских структур. Им всем был запрещен въезд на территорию России.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, границы для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур были закрыты на условиях взаимности в ответ на санкционные решения Совета ЕС от 2 и 22 марта.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций

"С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы", - отметила Захарова.

Как указала дипломат, нота об ответных шагах Москвы была вручена главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру. Ему было заявлено, что "односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются российской стороной как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами".

В мире Европа Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Россиянам порекомендовали срочно покинуть Непал
Власти Москвы пока не будут ослаблять масочно-перчаточный режим
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС
Пушилин: Донбасс готов к диалогу с Киевом
За сутки в России подтверждено 8489 случаев COVID-19 в 82 регионах
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета