Путин поручил выплатить в августе по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

"Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад - до 1 сентября 2021 года", - говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков, комментируя Послание президента Федеральному Собранию, заявил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Никаких справок людям собирать не придется, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг.