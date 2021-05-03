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03.05.2021 15:36
Рубрика: Власть

Путин поручил выплатить в августе по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин утвердил поручения по Посланию. Главное

"Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад - до 1 сентября 2021 года", - говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков, комментируя Послание президента Федеральному Собранию, заявил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Никаких справок людям собирать не придется, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг.

Власть Работа власти Внутренняя политика Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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