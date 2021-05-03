Grand Piano Competition открылся в Москве

По традиции III Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition (художественный руководитель Денис Мацуев) открылся в Большом зале Московской консерватории.

В эти дни проходят прослушивания второго тура конкурса. 14 участников из России, Германии, Грузии, Израиля, Кореи, Коста-Рики выступают в двух турах - в сольном и с симфоническим оркестром.

Участникам Grand Piano от 10 до 16 лет. В этом году, правда, среди конкурсантов, отобранных жюри из 200 пианистов (почти из тридцати стран), есть и семнадцатилетние: те, кто не смог в прошлом году сыграть на конкурсе, отложенном из-за пандемии. Все участники уже выступили с сольными программами в зале Центральной музыкальной школы. Прослушивания 2-го тура проходят в Концертном зале Чайковского, где с юными музыкантами выступает Госоркестр имени Е.Ф. Светланова - постоянный партнер Grand Piano. На концерте-открытии за пультом оркестра стоял постоянный маэстро Grand Piano Александр Сладковский. Но в этом году во втором туре дирижирует Юрий Ткаченко. В программах конкурсантов - концерты Листа, Брамса, Грига, Сен-Санса, Шопена, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Концертштюк Вебера - по сути, антология великих фортепианных концертов. Многие участники выступают на сцене с симфоническим оркестром впервые.

На открытии конкурса с Госоркестром выступила обладательница Гран-при прошлого Grand Piano 13-летняя Александра Довгань. По словам Дениса Мацуева, за прошедшие три года она сделала огромные успехи, играла со многими оркестрами в прекрасных залах мира. В ее исполнении на открытии прозвучали Andante spianato и Большой блестящий полонез для фортепиано с оркестром Шопена .

По традиции на открытии и закрытии конкурса с юными пианистами выходит на сцену Денис Мацуев. На этот раз в вечер открытия он исполнил Второй фортепианный концерт Родиона Щедрина, когда-то вызывавший яростную "идеологическую" дискуссию смелым коллажем додекафонной техники и джаза.

Для исполнительского стиля Мацуева - это идеальная партитура, все три части которой (Диалоги, Импровизации и Контрасты) прозвучали актуально и в техническом воплощении восхитительно: напряженный "интеллектуальный" диалог с крупной артикуляцией звука и жестким контролем ритма в первой части, в скерцо - безостановочный, неукротимый бег рояля с таким же стремительным соло трубы, где Мацуев был полностью в своей импровизационной и виртуозной стихии, в третьей части - строгий "хорал" рояля перешел у него во впечатляющую джазовую фактуру, в стальной каркас темпа, ритма, какого-то инфернального потока пассажей и аккордов, на вершине кульминации внезапно оборвавшегося. Это был новый триумф партитуры Щедрина, которой в этом году исполнилось 55 лет. Сам ее автор Родион Щедрин присутствовал на концерте и вышел в финале на сцену под овации зала.

Кстати

Трансляции конкурса можно смотреть на сайте Grand Piano, на канале Medici TV, Московской филармонии и в ее группе в "ВКонтакте".